Ella es Ruth Miranda, la docente de Bello, Antioquia, que ganó uno de los premios de educación más importantes de Colombia

Los National Teacher Prize son considerados como el “Nobel de la educación”. Por primera vez, en 2026, estos galardones abrieron un capítulo en Colombia y reconocieron a los profesores y los proyectos educativos más destacados del país.
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En la gala de premiación de este jueves, realizada en el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes en Bogotá, una de las ganadoras de los National Teacher Prize fue Ruth Estella Miranda, líder del colegio Cosmo Bello de Cosmo Schools, red de colegios de Comfama. La docente ganó en la categoría de Directivo docente que inspira.
“Buscamos acompañar desde los datos, pero también desde el corazón. Queremos que los procesos educativos generen confianza y motiven a mejorar. Cuando los estudiantes reconocen sus emociones, pueden gestionarlas y se convierten en personas más seguras y empáticas”, expresó Miranda al recibir el galardón.
La categoría en la que fue reconocida destacaba el trabajo de líderes que han promovido transformaciones sostenibles en sus instituciones educativas.