Si quiere renovar su tarjeta Cívica, sepa que este sábado habrá jornada especial para hacerlo

Como parte de las estrategias del Metro de Medellín para que todo el mundo que tenga una cívica “de las viejitas” no pueda sacar excusas para no renovarla, se decidió que este sábado habrá una nueva jornada extraordinaria para hacer este cambio.
Los interesados podrán hacerlo de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde en los Puntos de Atención al Cliente (PAC) de las estaciones Niquía, Acevedo, San Antonio, Itagüí y San Javier. A esto se suman los puntos temporales en Sabaneta, Cisneros y Acevedo línea P.