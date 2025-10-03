Hamás le respondió a Trump: aceptó liberar a rehenes, pero pidió “negociar” plan de paz para Gaza

La situación diplomática en Medio Oriente ha tomado un nuevo giro decisivo. La milicia palestina Hamás le respondió este viernes 3 de octubre a los países mediadores (EE. UU., Qatar y Egipto) sobre el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, según reportó la cadena Al Jazeera. Le puede interesar: EE. UU. criticó en la ONU políticas “irresponsables” de Petro: “Socavan el progreso hacia una paz duradera” La clave de la respuesta radicó en la aceptación de Hamás de liberar a todos los rehenes —vivos y fallecidos—, bajo los términos expresados por el mandatario estadounidense. No obstante, la milicia solicitó la negociación de los términos finales del acuerdo. “El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, señaló Hamás en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones, “para discutir los detalles”. Sin embargo, un alto responsable de Hamás, dijo después que el plan de Trump es “impreciso” y son necesarias negociaciones. Por otro lado, la respuesta de Hamás al plan de Trump no dice nada sobre su desarme.

Hamás aseguró que acepta liberar a todos los rehenes, vivos o muertos, que tengan en su poder. FOTO: Getty

La respuesta de Hamás a Estados Unidos se hizo esperar

Antes de obtener una respuesta, el presidente Trump le había dado a Hamás hasta la noche de este domingo, 5 de octubre, para que le dieran una respuesta sobre el plan, por lo que advirtió que si no lo aceptaban, ellos se iban a enfrentar a un “infierno”. “Si este acuerdo final no se alcanza, el infierno total, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social. El magnate republicano fijó este plazo después de que un dirigente de Hamás dijera que el movimiento necesitaba más tiempo para estudiar el proyecto, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Hamás sigue en consultas sobre el plan de Trump (...) e informó a los mediadores que las consultas continúan y es necesario algo de tiempo”, declaró el alto mando del movimiento a la agencia AFP bajo anonimato. El plan esbozado por Trump contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza tras casi dos años de guerra. Asimismo, tras la respuesta del grupo islamista, Trump hablará públicamente este viernes sobre la “aceptación” del plan de paz, según la Casa Blanca. Pero Mohamad Nazal, miembro del comité político de Hamás, que gobierna Gaza, afirmó también este viernes que el plan presentaba puntos que preocupan. “Estamos en contacto con los mediadores y con las partes árabes e islámicas, y nos tomamos muy en serio alcanzar un acuerdo”, explicó.

Los “lugares de la muerte” de Hamás, según Unicef

Una fuente palestina cercana a la cúpula de Hamás dijo a AFP el miércoles que el grupo “quiere enmendar alguna de las cláusulas como el desarme y la expulsión de los dirigentes de Hamás”. Los líderes de este movimiento también quieren “garantías internacionales de una retirada completa de Israel de la Franja de Gaza” y de que no habrá intentos de asesinato contra ellos dentro o fuera del territorio, ahondó esta fuente. Otra fuente cercana a las negociaciones explicó que “existen dos opiniones dentro de Hamás”: una que respalda aprobar la propuesta y que da “la prioridad” a un alto al fuego; y otra que “tiene importantes reservas hacia algunas cláusulas clave, rechaza el desarme y la expulsión de cualquier palestino de Gaza”.

Trump y Netanyahu reunidos para finiquitar detalles del plan de paz. FOTO: AFP

En el terreno, la Defensa Civil del territorio palestino, una fuerza de socorristas que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás, reportó intensos bombardeos israelíes y fuego de artillería sobre Ciudad de Gaza, la principal urbe del territorio. Según la misma fuente, los bombardeos israelíes causaron al menos 49 muertos el viernes, 31 de los cuales en Ciudad de Gaza. El ejército israelí lanzó en septiembre una gran ofensiva aérea y terrestre para tomar el mayor núcleo urbano de Gaza, que obligó a huir hacia el sur de la Franja a cientos de miles de personas. A causa de las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas, la AFP no puede verificar de forma independiente los detalles proporcionados por la Defensa Civil o el ejército israelí.

Los destrozos en Gaza. FOTO: Getty