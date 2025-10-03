Hamás le respondió a Trump: aceptó liberar a rehenes, pero pidió “negociar” plan de paz para Gaza

La situación diplomática en Medio Oriente ha tomado un nuevo giro decisivo. La milicia palestina Hamás le respondió este viernes 3 de octubre a los países mediadores (EE. UU., Qatar y Egipto) sobre el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, según reportó la cadena Al Jazeera.
Le puede interesar: EE. UU. criticó en la ONU políticas “irresponsables” de Petro: “Socavan el progreso hacia una paz duradera”
La clave de la respuesta radicó en la aceptación de Hamás de liberar a todos los rehenes —vivos y fallecidos—, bajo los términos expresados por el mandatario estadounidense. No obstante, la milicia solicitó la negociación de los términos finales del acuerdo.
“El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, señaló Hamás en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones, “para discutir los detalles”.
Sin embargo, un alto responsable de Hamás, dijo después que el plan de Trump es “impreciso” y son necesarias negociaciones. Por otro lado, la respuesta de Hamás al plan de Trump no dice nada sobre su desarme.