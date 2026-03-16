Ejército le respira a alias Primo Gay: le capturaron a la pareja y al escolta en Briceño, Antioquia

Una imagen de la supuesta muerte de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, circula por las redes sociales tras un operativo que se realizó en la mañana de este lunes en el municipio de Briceño, norte antioqueño. Hasta el momento, las autoridades no confirman el fallecimiento del cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, aunque sí la captura de dos personas de su círculo cercano.
Los hechos se registraron en la vereda La Palestina, luego de que tropas del Ejército arreciaran contra este grupo armado en un territorio en el que se tenía conocimiento de la presencia de Uñates López. Allí, se produjo un enfrentamiento armado entre el grupo insurgente y las fuerzas armadas.