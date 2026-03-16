La guerra por las tierras raras: El nuevo ajedrez de Trump y Xi Jinping que pone a Latinoamérica en la mira

Con las decisiones que ha tomado en los últimos meses —respaldar a Israel en su ataque a Hamás en Gaza, el doble discurso en torno a los bombardeos que Rusia desató sobre Ucrania, la captura de Nicolás Maduro y el recién ataque a Irán—, Donald Trump sabe que corre el riesgo de quedarse solo y, por esa vía, atravesar un problema de suministros. Basado en el viejo proyecto —de los años 70, tras una crisis con los países árabes— de guardas más de 700 millones de barriles de petróleo en cavernas subterráneas excavadas en sal de roca, ahora hará lo mismo, pero con los llamados minerales raros —o tierras raras.

Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump ha entablado un pulso con China, basta recordar la guerra arancelaria que marcó la apertura de su segundo gobierno. Justo este plan busca cortar la dependencia que tiene por los minerales que llegan del país del sol naciente, y ahora toma más relevancia con la guerra en Irán, pues Xi Jinping ya respaldó al país de los ayatolás.

En el lanzamiento del plan, Trump dijo: “Hoy lanzamos lo que se conocerá como Proyecto Bóveda para garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses nunca se vean perjudicados por la escasez”. Se trata de un proyecto que valdrá unos 12.000 millones de dólares, y tiene como miras no solo la salvaguarda de estos minerales, sino también su procesamiento.

Hay que recordar que las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos metálicos (15 lantánidos más escandio e itrio) “esenciales para la tecnología moderna y la transición energética, no por su escasez real, sino por la dificultad de encontrarlos en concentraciones altas. Son vitales para imanes potentes, electrónica, motores de vehículos eléctricos y defensa”.

El procesamiento de estos químicos metálicos ha hecho de China una potencia mundial, pues es así donde se han procesado en los últimos treinta años todos los chips y compuestos de celulares y computadores, además de otros elementos como relojes inteligentes, GPS, consolas de videojuegos.

La preocupación de Trump empezó cuando en medio de la guerra arancelaria, Xi Jinping tomó medidas y respondió restringiendo la exportación de las llamadas tierras raras. Publicaba BBC sobre este tema, que “se estima que un solo avión de combate F-35 necesita más de 400 kilos de tierras raras para su fabricación. ¿Quién extrae el 70% de las tierras raras del mundo y procesa químicamente el 90% del suministro global? Pues sí, China”.

Más allá de las tierras raras, Estados Unidos tiene en su lista de minerales para conservar: cobre, níquel, cobalto, litio, grafito, galio. Dice BBC: “Si bien el Pentágono cuenta con una reserva nacional de minerales críticos que está almacenada en seis ubicaciones, estos depósitos están reservados exclusivamente para situaciones de emergencia nacional, de acuerdo a información divulgada por el Departamento de Estado”.

Analistas consultados por varios medios internacionales, señalan que justamente el interés puesto en Latinoamérica, que tiene por supuesto una idea de poderío político, también tiene en el mapa la riqueza que la región tiene de esos metales críticos. Si lo pensamos, Colombia tiene grandes yacimientos de cobre, níquel y coltán; lo mismo sucede en Venezuela, Ecuador y Brasil, para no ir muy lejos.

Dice BBC: “América Latina cuenta con una vasta riqueza que incluye minerales más convencionales como el cobre, hasta el litio y las tierras raras. Esa variedad le da a la región un atractivo especial para los inversores, pero también para los gobiernos. Con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, EE.UU. ha dado un giro más amplio hacia la región, dice Henry Ziemer, investigador asociado del Programa Américas del estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS). En ese contexto, el gobierno estadounidense le está prestando mucha más atención a la riqueza mineral del hemisferio occidental y de Latinoamérica, afirma. América Latina, precisa, ‘se ha convertido cada vez más en un campo de batalla entre China y Estados Unidos en materia de minerales’”.

Pero quizá Estados Unidos ha llegado un poco tarde, pues tanto empresas chinas, como de origen canadiense y surafricano, han ganado contratos de exploración y explotación de minerales por todo el sur del continente.

Justamente, Estados Unidos se está moviendo rápidamente para encontrar una alianza con Brasil, pues allí está la segunda reserva más grande del mundo de tierra raras: aproximadamente 21 millones de toneladas, principalmente en Minas Gerais, Goiás y Bahia. Sin embargo, pese a esa gran riqueza, el gigante suramericano no tiene el desarrollo técnico suficiente para la explotación y el procesamiento, por lo que estaría dispuesto a buscar un socio.

Pero Estados Unidos no ha podido acercarse al gobierno de Lula Da Silva, pues hasta el momento en Suramérica solo tiene acuerdos con Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú.

Quizá de esta manera, al ver que el mundo ya no solo depende del petróleo para girar, se pueden entender los movimientos de los “imperios”: el control que tiene China de Asia, el que busca Rusia de Europa y Medio Oriente, y el que Estados Unidos pretende en Latinoamérica.