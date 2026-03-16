Así se prepara Medellín tras la designación como Capital Mundial del Libro en 2027

Este lunes se oficializó en Medellín la designación en la ciudad, por parte de la Unesco, de que sea la Capital Mundial del Libro en 2027 y como aseguró el alcalde local, Federico Gutiérrez, eso no pasa de la noche a la mañana, viene de un trabajo que lleva muchos años en pro de la promoción de lectura y el amor por los libros en la ciudad.
Medellín hoy cuenta con 90 bibliotecas, entre públicas, privadas y comunitarias, y 110 librerías, “todo esto va a servir para que sean muchas mas y para que todo lo que tengamos esté cada vez mejor, este es el reto”. Lo más importante, según anotó el alcalde, es fortalecer el ecosistema de lectura y eso es en lo que se va a enfocar el trabajo de aquí hasta el próximo año.
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Ser la Capital Mundial del Libro implica dos cosas, como lo explica el secretario de Cultura Santiago Silva Jaramillo. “Lo primero es un reconocimiento, una organización como la Unesco diciéndole a Medellín que lo que se ha hecho durante décadas en promoción de lecturas, en sistemas de bibliotecas y con los eventos del libro es tan importante que merece este reconocimiento internacional”.
Lo segundo es que la ciudad adquiere una tarea, “durante el año 2027 en que seremos la Capita Mundial del Libro: debemos adelantar acciones para seguir profundizando lo que Medellín ha logrado”, dijo el secretario Silva.
Sandra Inés Zuluaga, directora de la Fundación Ratón de Biblioteca. explicó que esta postulación involucró a todo el ecosistema del libro en la ciudad y que “Ibamos a hacer los proyectos así no ganáramos esta postulación, tenemos 5 líneas que van desde los niños antes de nacer hasta las personas mayores (...) Por ejemplo queremos que todos los ciudadanos conozcan las bibliotecas de la ciudad y que todos los niños, antes de que se acuesten a dormir, alguien les lea un cuento”, dijo.
“Esta noticia es para alegrarse y para que la vivamos juntos”, añadió Zuluaga quien anotó que tienen dos años para trabajar fuertemente.