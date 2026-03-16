Todavía tiene tiempo: Dónde ver las películas ganadoras del Óscar en Colombia

La edición de este año de los Óscar vio cómo Una batalla tras otra coronó su extraordinaria temporada de premios al llevarse este domingo el máximo galardón a la mejor película, mientras que la aclamada Pecadores también cosechó éxitos. Entre las dos se repartieron 10 estatuillas doradas.
Fue una noche particularmente reñida, llena de actuaciones impresionantes, frases ingeniosas, alta costura en la alfombra roja y discursos de aceptación llenos de lágrimas. Pero más allá de la ceremonia, si a estas alturas del partido usted no ha visto ninguna de las películas premiadas, aquí le dejamos esta guía para que se ponga al día y disfrute de lo mejor del cine de 2025.