Guerra en Medio Oriente deja a miles de turistas en el limbo

La guerra en Medio Oriente ha provocado un sismo en la aviación comercial. En Bali, el aeropuerto internacional Ngurah Rai es escenario de incertidumbre, con cientos de viajeros agotados que esperan noticias sobre sus vuelos cancelados. De acuerdo con la oficina de inmigración de Bali, citada por la AFP, al menos 4.400 personas sufrieron la anulación de sus conexiones hacia Doha, Dubái y Abu Dabi entre el sábado y el lunes. Esta cifra es parte de una crisis logística que ya supera cualquier previsión regional. Entérese: Caos aéreo en Medio Oriente: aeropuertos cerrados y 3.400 vuelos cancelados por ataques iraníes Para mitigar el impacto, la responsable de inmigración en la isla, Felucia Sengky Ratna, confirmó la emisión de permisos de residencia de emergencia gratuitos. La medida busca evitar que los extranjeros queden en situación de ilegalidad ante el vencimiento de sus visas por causas ajenas a su voluntad.

La emergencia obliga a cancelar miles de vuelos

El golpe al sector es masivo. Según datos de análisis de Cirium (Consultora de análisis de aviación) y de Flightradar24, se han cancelado más de 12.903 vuelos a nivel mundial en apenas tres días. Esto representa cerca del 40% de las conexiones programadas en la región afectada, lo que genera un vacío operativo sin precedentes. En términos económicos, el impacto es crítico. Expertos consultados por la AFP y analistas de la industria estiman que las aerolíneas del Golfo enfrentan pérdidas de cientos de millones de dólares. Según proyecciones de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), el mercado de aviación de la región estaba valorado en 36.160 millones de dólares para este 2026.

La situación en Dubái es especialmente grave tras los ataques con misiles y drones lanzados por Irán. El Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), que proyectaba movilizar 95 millones de pasajeros este año, reporta daños estructurales y una suspensión de vuelos que ya se califica como la mayor desde la pandemia de 2020. Lea también: Reportan ataque de Irán contra aeropuerto de Dubái, hay evacuaciones

Dubái convierte hoteles en centros de acogida ante la crisis aérea

La ciudad de Dubái, que hasta hace poco era el destino turístico más seguro de la región, ha pasado de la hospitalidad de lujo a la gestión de una crisis humanitaria. Con el cierre de su aeropuerto principal, el sector hotelero ha tenido que transformarse para albergar a miles de pasajeros que no tienen forma de salir del país.