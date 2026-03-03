Guerra en Medio Oriente deja a miles de turistas en el limbo

La guerra en Medio Oriente ha provocado un sismo en la aviación comercial. En Bali, el aeropuerto internacional Ngurah Rai es escenario de incertidumbre, con cientos de viajeros agotados que esperan noticias sobre sus vuelos cancelados.
De acuerdo con la oficina de inmigración de Bali, citada por la AFP, al menos 4.400 personas sufrieron la anulación de sus conexiones hacia Doha, Dubái y Abu Dabi entre el sábado y el lunes. Esta cifra es parte de una crisis logística que ya supera cualquier previsión regional.
Para mitigar el impacto, la responsable de inmigración en la isla, Felucia Sengky Ratna, confirmó la emisión de permisos de residencia de emergencia gratuitos. La medida busca evitar que los extranjeros queden en situación de ilegalidad ante el vencimiento de sus visas por causas ajenas a su voluntad.