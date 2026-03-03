x

Familia de titíes cabeciblancos creció de 2 a 7 y fue liberada en Urabá

Desde 2024 a la fecha, por lo menos 73 individuos de esta especie han ingresado al CAVR del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

  • La familia de Titíes Cabeciblancos que fue liberada en la subregión del Urabá. FOTO Área Metropolitana.
Santiago Yepes Vidal
hace 2 horas
bookmark

En 2022, un macho infantil de tití cabeciblanco ingresó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación del Área Metropolitana después de ser entregado voluntariamente. Un año después llegó allí una hembra de esta misma especie, quien había sido incautada. Lo que nadie se imaginó era que ambos, a pesar de ser separados de su hábitat natural, iban a “conocerse” y establecer un vínculo, del cual nacieron cuatro crías, lo que produjo que una familia de dos se convirtiera en una de seis, aun faltando otra sorpresa más.

Dado que esto ocurrió mientras permanecían en el centro, todos los individuos fueron incluidos en un proceso de rehabilitación en el que se les realizaron valoraciones médicas, exámenes de laboratorio y análisis genéticos; simultáneamente, se implementaron dietas específicas para los titíes y también múltiples ejercicios para reaprender los comportamientos para vivir en libertad.

Una vez toda la familia de monos cumplió con lo anteriormente descrito, tras más de dos años, fue liberada.

“Esta liberación nos llena de alegría, porque el tití cabeciblanco es una especie endémica colombiana que tenemos que proteger y cuidar. Con esto decirle a la ciudadanía que sigamos cuidando la fauna silvestre, que el hábitat natural de estas especies se debe proteger; además cuidar la biodiversidad en el territorio”, dijo Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Corpouraba fue la entidad que se articuló con el AMVA para garantizar el éxito de la liberación, la cual se hizo bajo modalidad blanda, que hace referencia a un tipo de transición gradual: del entorno en el que convivieron sus últimos años a la vida silvestre. El espacio donde se dispuso de estos Titíes cumple con las condiciones ecológicas propicias, como cobertura boscosa, disponibilidad de alimento, entre otras características.

“La elección del sitio respondió a estudios técnicos previos siguiendo las guías, se realizó una mesa técnica donde se evaluaron las condiciones, la disponibilidad de alimento, el hábitat adecuado, para garantizar que los individuos liberados aporten a la conservación de la especie sin generar impactos negativos en poblaciones silvestres existentes”, precisó Alexis Cuesta, director de Corpouraba.

Antes de que la familia de Titíes fuera liberada, los especialistas se enteraron que la hembra estaba nuevamente en embarazo. A los días de su reincorporación en hábitat, y gracias al monitoreo constante del Área Metropolitana, pudieron corroborar que la cría nació sin inconvenientes, haciendo el grupo aún más numeroso.

La especie de tití cabeciblanco (Oedipomidas oedipus) está bajo categorización de Peligro Crítico y conforma la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo que se traduce en un riesgo alto de extinción en estado silvestre. Una de las principales amenazas para su población es el tráfico ilegal.

