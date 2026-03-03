“Mi niño, como dijiste: no deberías pasar por esto”: el conmovedor mensaje de Neymar a Rodrygo por su grave lesión

El atacante brasileño Rodrygo sufrió una rotura de ligamentos y menisco en la rodilla derecha, informó este martes su club, el Real Madrid, una grave lesión que le privará de jugar lo que resta de temporada y el Mundial de Norteamérica 2026.
Es “uno de los peores días de mi vida, siempre temí esta lesión... Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”, lamentó Rodrygo, de 25 años, en su cuenta en la red social Instagram. “No sé si me lo merezco, pero ¿de qué me puedo quejar? He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía”, agregó.