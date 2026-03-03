x

“Mi niño, como dijiste: no deberías pasar por esto”: el conmovedor mensaje de Neymar a Rodrygo por su grave lesión

El astro brasileño, quien aún no tiene cupo fijo en la Selección de su país que disputará el Mundial en Norteamérica, se solidarizó con uno de sus jugadores cercanos.

  • El futbolista brasileño Rodrygo Goes es una de las figuras del Real Madrid y de la Selección de Brasil que jugará el Mundial. Neymar lo considera un hermano. Foto: Getty
    El futbolista brasileño Rodrygo Goes es una de las figuras del Real Madrid y de la Selección de Brasil que jugará el Mundial. Neymar lo considera un hermano. Foto: Getty
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El atacante brasileño Rodrygo sufrió una rotura de ligamentos y menisco en la rodilla derecha, informó este martes su club, el Real Madrid, una grave lesión que le privará de jugar lo que resta de temporada y el Mundial de Norteamérica 2026.

Es “uno de los peores días de mi vida, siempre temí esta lesión... Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”, lamentó Rodrygo, de 25 años, en su cuenta en la red social Instagram. “No sé si me lo merezco, pero ¿de qué me puedo quejar? He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía”, agregó.

Tras pruebas médicas realizadas este martes por los servicios médicos del Real Madrid, a Rodrygo “se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha”, informó el equipo español en un breve comunicado.

Aunque el club no precisa el tiempo de recuperación, en lesiones de este tipo los jugadores tardan un mínimo de seis meses para volver a jugar. Rodrygo se lesionó en el partido que su equipo perdió 1-0 el lunes ante el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Había ingresado al partido en el minuto 55, tras una tendinitis que le tuvo apartado cinco encuentros.

La Confederación Brasileña de Fútbol se solidarizó con el futbolista, a quien deseó “una pronta recuperación” y se “puso a disposición para ayudar en lo que sea necesario”.

¿Qué le dijo Neymar a Rodrygo Goes?

Rodrygo se perfilaba como una de las principales alternativas en la alineación del italiano Carlo Ancelotti, que aún evalúa si Neymar podría disputar un Mundial en el que Brasil aspira a ganar su sexta corona. El astro brasileño, que es gran amigo de la joven figura, le escribió un mensaje en sus redes sociales.

Hoy es uno de mis días más tristes. Cuando me enteré de la lesión, una película apareció en mi cabeza.

¡Todo el sufrimiento, toda la angustia y el miedo a vivir esta lesión! Mi 10, mi niño, mi heredero (como te llamo) solo te pido una cosa.. “Cuida tu cabeza” ahora es el momento de poner a todos los que amas a tu alrededor”, escribió Neymar.

El atacante brasileño agregó: “Y como dijiste, no deberías tener que pasar por eso ahora mismo... Pero quienes somos nosotros para dudar del plan de Dios?️

Hermanito... FUERZA, estoy seguro que volverá volando. Te amo, de la misma manera que me has apoyado, estaré aquí para ti”, concluyó el jugador brasileño, que ahora juega en Santos, club del que ambos son canteranos.

En el ciclo de Ancelotti, iniciado en junio del año pasado, Rodrygo jugó cuatro partidos, tres de ellos como titular, con dos goles y una asistencia. Los pentacampeones mundiales integran junto a Marruecos, Haití y Escocia el Grupo C del torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Deportes
Fútbol
Real Madrid
Selección Brasil
Mundial 2026
Neymar
Rodrygo Goes
