James Rodríguez tiene nuevo compañero colombiano

Nacido en Lloró, Chocó, el extremo Mauricio González, que pasó por el Inter de Palmira y el Deportes Tolima, ahora es anunciado como refuerzo del Minnesota United, equipo donde juega James Rodríguez.

Con tan solo 21 años de edad, el chocoano, sostuvo en una entrevista radial, que está feliz de jugar en el exterior y sobre todo en el equipo donde está el 10 de la Selección Colombia, un jugador que admira y por ello, compartir con James camerino y entrenamientos es algo que lo tiene muy ilusionado.

Un solo semestre fue necesario para que González mostrara sus condiciones; el año pasado actuó con el Deportes Tolima, equipo con el que alcanzó a estar en 27 partidos, registrando además cinco goles y tres asistencias.