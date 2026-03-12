x

Pentágono afirma que campaña contra Irán costó 11.300 millones de dólares en una semana

A pesar de este informe, se estima que los costos serían mayores teniendo en cuenta los gastos a largo plazo.

  Desde el 28 de febrero que inició la escalada militar, se habría gastado por munición algo más de 5 mil dólares. Foto: U.S. Navy via Getty Images
    Desde el 28 de febrero que inició la escalada militar, se habría gastado por munición algo más de 5 mil dólares. Foto: U.S. Navy via Getty Images
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

La primera semana de la guerra contra Irán costó a Estados Unidos más de 11.300 millones de dólares, según informes del Pentágono al Congreso revelados este miércoles por The New York Times.

Citando fuentes anónimas al tanto de la sesión informativa a puerta cerrada desarrollada en la cámara baja el martes, el diario señala que la cifra excluye costos relacionados con la preparación para los ataques, lo que sugiere que los números de la primera semana de ofensiva pueden ser mucho más elevados.

Lea también: Pentágono niega que Irán haya atacado al portaviones Abraham Lincoln, de EE. UU.

Funcionarios de Defensa habían informado previamente al Congreso que se gastaron municiones por un valor aproximado de 5.600 millones de dólares tan solo en los dos primeros días de combate, según medios estadounidenses, una cifra mucho mayor que las estimaciones públicas anteriores.

La organización independiente de análisis Center for Strategic and International Studies (Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, CSIS) de Washington estimó que las primeras 100 horas de la Operación Furia Épica costaron 3.700 millones de dólares, es decir, más de 891 millones de dólares al día.

La mayor parte de estos costes, 3.500 millones de dólares, no se habían presupuestado, según el CSIS.

La página web Iran War Cost Tracker, que calcula el coste del conflicto en tiempo real, mostraba una cifra de más de 17.000 millones de dólares en su contador hasta este jueves.

Según esta página web, Estados Unidos está gastando 1.000 millones de dólares al día en la guerra. Sin embargo, señala que el coste real de la guerra es probablemente mayor, ya que las cifras no tienen en cuenta los gastos a largo plazo, como la asistencia sanitaria de los veteranos.

Siga leyendo: Video | Estados Unidos revela imágenes de ataques a lanzamisiles de Irán en medio de su ofensiva

