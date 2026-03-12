Congresista Wadith Manzur se entregó a las autoridades: “Tengo plena tranquilidad”

El día de ayer Corte Suprema de Justicia ordenó la detención y llamó a juicio al congresista del Partido Conservador, Wadith Manzur, por el caso del escándalo en la UNGRD. Gracias a esto, se conoció en la mañana de este jueves, que el parlamentario se presentó ante las autoridades judiciales en el búnker de la Fiscalía en Bogotá.
Manzur, en un mensaje que compartió a través de un mensaje en su cuenta de X, aseguró que recibió “con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia”.
Agregó que tenía “plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades.”