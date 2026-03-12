En 2025, 80 artistas generaron más de 10 millones de euros cada uno en Spotify

La plataforma de audio en ‘streaming’ Spotify ha publicado este miércoles los datos de su informe anual Loud & Clear, del que se desprende que los 80 artistas mejor posicionados generaron en 2025 más de 10 millones de euros cada uno, solamente de esta plataforma.

De hecho, hace una década, explican desde Spotify, el artista con mayores ingresos en esta compañía alcanzó por primera vez 10 millones de dólares en ‘royalties’ anuales.

Así, el informe refleja que Spotify pagó el año pasado más de 11.000 millones de euros (47,6 billones de pesos) a los artistas que están en la plataforma, lo que eleva el total de pagos acumulados a casi 70.000 millones de euros.

En 2025, los pagos de Spotify aumentaron más de un 10% con respecto al año anterior y explican que estos pagos no se concentran en “artistas superestrellas”, sino que “aproximadamente” la mitad de los derechos de autor fueron generados por artistas y sellos independientes.

Precisamente, más de un tercio de los artistas que generaron 10.000 euros o más en ‘royalties’ con Spotify el año pasado fueron artistas independientes o comenzaron sus carreras de forma independiente.

Por otro lado, el informe pone de manifiesto la globalización de la música y explica que más del 50% de los beneficios provienen del extranjero. “Solo dos años después de su debut, los artistas obtienen de media más de la mitad de sus ‘royalties’ de oyentes situados fuera de su país de origen”, precisa el análisis.

Además, las canciones que suman más reproducciones o que están en la lista de ‘Top 50 global’ suenan en 16 idiomas distintos, lo que supone más del doble que en 2020.