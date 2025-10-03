EE. UU., Catar y Egipto reaccionaron a la respuesta de Hamás: Trump le exigió a Israel dejar bombardear a Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes 3 de octubre que creía que Hamás estaba listo para “una paz duradera” y le exigió a Israel que dejara de bombardear Gaza, después de que el movimiento islamista palestino se declarara dispuesto a liberar a los rehenes. “Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. ¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social. Le puede interesar: Hamás le respondió a Trump: aceptó liberar a rehenes, pero pidió “negociar” plan de paz para Gaza “Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles por resolver. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Medio Oriente”, agregó.

La declaración de Hamás se produjo horas después de que Trump diera plazo hasta la noche del domingo para responder al plan de paz que presentó a principios de esta semana en la Casa Blanca o, de lo contrario, se enfrentaría al “infierno”. “El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes —vivos y restos mortales— según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, señaló Hamás en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones “para discutir los detalles”. Trump también compartió el comunicado de Hamás en sus redes sociales, una acción casi inédita para un presidente estadounidense. De la misma forma lo hizo la Casa Blanca.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había dicho previamente que Trump haría declaraciones sobre la “aceptación” del acuerdo por parte de Hamás y publicó una foto suya dirigiéndose a las cámaras de televisión desde detrás de su escritorio. “En el Despacho Oval: el presidente Trump responde a la aceptación de Hamás de su plan de paz”, escribió Leavitt en X, junto con una foto del republicano dirigiéndose a las cámaras de televisión desde su escritorio. “¡Estén atentos!”. El mandatario publicó luego un breve mensaje en video en el que elogió la declaración de Hamás y agradeció a los aliados de Estados Unidos, como Catar, Egipto, Arabia Saudita, Turquía y Jordania, por su mediación. “Este es un día muy especial, quizá sin precedentes”, declaró Trump desde el escritorio del Despacho Oval, y añadió: “Espero con ansias que los rehenes regresen a casa con sus padres”.

Trump presentó el plan de paz de 20 puntos junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca el pasado lunes, y afirmó que si Hamás lo rechazaba, apoyaría a Israel para “concluir el trabajo”. Asimismo, Trump ha insistido repetidamente en que recuperar a los rehenes capturados por Hamás en su ataque a territorio israelí el 7 de octubre de 2023 es una prioridad para él. También ha presionado para lograr un acuerdo que ponga fin a una guerra de la que culpa a su predecesor, Joe Biden. Trump afirmó en el video que “todos serán tratados de manera justa”. No dio detalles, pero su comentario se produjo en medio del silencio de Israel sobre la declaración de Hamás. Por su parte, Hamás calificó de “alentadora” el llamado de Trump para que Israel deje de bombardear Gaza. Después de conocer la respuesta, el medio de comunicación, Axios, afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se había mostrado “sorprendido” por la reacción de Trump.

Catar y Egipto tomaron “positivamente” la respuesta de Hamás

Catar celebró este viernes 3 de octubre (sábado en su territorio) una declaración de Hamás en la que se aprueba el plan para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump y afirmó que está trabajando junto con otros mediadores para reanudar las conversaciones sobre la implementación de un alto el fuego. “El Estado de Catar celebra el anuncio de Hamás de su acuerdo con el plan del presidente Trump”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majed al Ansari, quien también expresó su apoyo a las declaraciones de Trump que piden un alto el fuego inmediato.

Los destrozos de la guerra en la Franja de Gaza. FOTO: Getty

De esta manera, Egipto, en su calidad de mediador, recibió también con satisfacción la respuesta de Hamás al plan del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza el sábado, calificándola de “paso positivo” e instando a ambas partes a aprovechar la oportunidad para poner fin a la guerra. “Egipto expresa su esperanza de que este paso positivo impulse a todas las partes a asumir su responsabilidad, comprometiéndose a implementar el plan del presidente Trump sobre el terreno y poner fin a la guerra”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio en un comunicado publicado en Facebook. Doha y el mediador Egipto habían comenzado a trabajar, en coordinación con Estados Unidos, para “continuar conversando sobre el plan y asegurar un camino hacia el fin de la guerra”.

¿Hamás aceptó realmente el plan de paz de Estados Unidos?