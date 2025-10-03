EE. UU., Catar y Egipto reaccionaron a la respuesta de Hamás: Trump le exigió a Israel dejar bombardear a Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes 3 de octubre que creía que Hamás estaba listo para “una paz duradera” y le exigió a Israel que dejara de bombardear Gaza, después de que el movimiento islamista palestino se declarara dispuesto a liberar a los rehenes.
“Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. ¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.
“Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles por resolver. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Medio Oriente”, agregó.