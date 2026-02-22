Oro y récord, la impresionante exhibición de Stefany Cuadrado en el Panamericano de pista en Chile

A sus 19 años de edad, la ciclista colombiana Stefany Cuadrado se consolida como la mejor velocista del continente americano.

La antioqueña es de las corredoras que pasa rápido la página. Con un equilibrio emocional admirable, sumado a su talento físico, es de las que no se queda anclada en el posible lamento por una derrota, ni mucho menos pierde su norte en medio de la euforia o el ego que puede generar el triunfo: termina una competencia y, desde ese momento, ya se está trazando nuevas metas.

Gracias a la antioqueña, nacida en Caucasia, Colombia alcanzó la anhelada medalla de oro durante el Campeonato Panamericano de Pista que tuvo como sede Santiago de Chile.

“Las dimensiones físicas y corporales de Stefany para la pista son las adecuadas, pero ante todo su cabeza es fuerte. Ella está, sin lugar a dudas, a otro nivel. Las instrucciones, como se planean, va y las realiza. Y si nos equivocamos, muestra madurez y disposición para comenzar un nuevo plan”, dijo recientemente el seleccionador John Jaime González sobre su pupila.

Y en el Velódromo de Peñalolén, la deportista tuvo recompensa a su constancia y esfuerzo al revalidar el título que logró en Asunción 2025 en la prueba del kilómetro, esta vez con un tiempo de 1.05,743.

Lea: ¿De qué está hecha la paisa Stefany Cuadrado, la nueva estrella del ciclismo de pista mundial?

Durante el certamen en la capital chilena, Cuadrado ya había ganado preseas de plata con el equipo de velocidad junto a Juliana Gaviria y Marianis Salazar, así como en la carrera del sprint, esta última en la que cayó en la final ante la canadiense Laurine Genest. No obstante, en el kilómetro impuso condiciones desde el inicio de la prueba.

Primero, en la ronda de clasificación, dio aviso de su nivel al imponer un récord panamericano con un registro de 1.04,940, superando su anterior guarismo de 1.04,946, logrado el año anterior en su segunda participación en un Panamericano Élite, esa vez en la capital paraguaya.

En la final, tras las palabras y palmadas de aliento que le dio el orientador González antes de iniciar el reto, Stefany, a una velocidad de 54.7 kilómetros por hora, confirmó su favoritismo para terminar en el primer lugar. En el segundo puesto finalizó la mexicana Luz Daniela Gaxiola (1.06,245) y en el tercero, la estadounidense Hayley Yoslov (1.06,866).