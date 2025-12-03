Duelo voto a voto: ahora Nasralla aventaja levemente a Asfura, el candidato de Trump, en las presidenciales de Honduras

El presentador de televisión Salvador Nasralla tomó una leve ventaja sobre el empresario Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump, al reanudarse el martes el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Honduras, bajo amenazas del mandatario estadounidense.
Trump, quien interviene directamente en los comicios generales celebrados el domingo, advirtió de “consecuencias graves” si deciden “cambiar los resultados” de las presidenciales.
El escrutinio estuvo interrumpido desde la madrugada del lunes, cuando Asfura, del conservador Partido Nacional (PN), figuraba ligeramente adelante del también derechista Nasralla, del Partido Liberal (PL), aunque en “empate técnico” según el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Pero reanudado el recuento, Nasralla obtiene ahora 40,18 % de votos frente a 39,67 % de Asfura, tras escrutarse el 73 % de las actas electorales.