Los candidatos de la izquierda que buscan llegar a la Cámara por Antioquia

Este fin de semana, la izquierda antioqueña tendrá una prueba de fuego. Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro llega a su epílogo –luego de que en los dos últimos años tuviera una relación especialmente tormentosa con los gobiernos locales en el departamento–, los candidatos que buscan mantener sus banderas en el legislativo por Antioquia no la tendrán fácil.
Para estas elecciones, la izquierda antioqueña está más fragmentada que nunca. Y es que además de los militantes del Pacto Histórico, que tienen sobre sus hombros mantener vivas las bases del petrismo en uno de los departamentos que más lo desaprueba, también hay un amplio abanico de matices de otros movimientos, que comparten muchos de los principios programáticos que llevaron a Petro al poder, pero que consideran que su gobierno fue un fracaso para llevar esos cambios a las práctica y han sido especialmente críticos con los escándalos de corrupción que lo han enlodado.
En esta cuarta entrega de análisis sobre las listas a la Cámara por Antioquia le ponemos la lupa a varios movimientos de ese espectro político.
Para no entrar en una enumeración que por extensión no pueda realizarse, en esta entrega no se abordarán a varias candidaturas de la izquierda que están bajo la sombrilla de coaliciones más diversas, como es el caso de Ahora Colombia, en donde están inscritos los representantes locales de corrientes como la del exsenador Jorge Robledo, quien en Antioquia tiene a figuras de larga data como el exrepresentante Jorge Gómez y el diputado Luis Peláez, opositores a Petro y que partieron cobijas con el Polo para fundar su propio partido.