Los candidatos de la izquierda que buscan llegar a la Cámara por Antioquia

Mientras el Pacto Histórico busca conservar sus dos curules, otras listas también entraron a la puja.

    Por el espectro de la izquierda, coaliciones como el Pacto Histórico, el Frente Amplio Unitario y Fuerza Ciudadana compiten en Antioquia. FOTO: Carlos Velásquez. Archivo El Colombiano
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 2 horas
bookmark

Este fin de semana, la izquierda antioqueña tendrá una prueba de fuego. Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro llega a su epílogo –luego de que en los dos últimos años tuviera una relación especialmente tormentosa con los gobiernos locales en el departamento–, los candidatos que buscan mantener sus banderas en el legislativo por Antioquia no la tendrán fácil.

Para estas elecciones, la izquierda antioqueña está más fragmentada que nunca. Y es que además de los militantes del Pacto Histórico, que tienen sobre sus hombros mantener vivas las bases del petrismo en uno de los departamentos que más lo desaprueba, también hay un amplio abanico de matices de otros movimientos, que comparten muchos de los principios programáticos que llevaron a Petro al poder, pero que consideran que su gobierno fue un fracaso para llevar esos cambios a las práctica y han sido especialmente críticos con los escándalos de corrupción que lo han enlodado.

Le puede interesar: ¿Se viene remezón? Así están las cuentas en la Cámara por Antioquia

En esta cuarta entrega de análisis sobre las listas a la Cámara por Antioquia le ponemos la lupa a varios movimientos de ese espectro político.

Para no entrar en una enumeración que por extensión no pueda realizarse, en esta entrega no se abordarán a varias candidaturas de la izquierda que están bajo la sombrilla de coaliciones más diversas, como es el caso de Ahora Colombia, en donde están inscritos los representantes locales de corrientes como la del exsenador Jorge Robledo, quien en Antioquia tiene a figuras de larga data como el exrepresentante Jorge Gómez y el diputado Luis Peláez, opositores a Petro y que partieron cobijas con el Polo para fundar su propio partido.

El foco de esta entrega estará principalmente sobre la lista del Pacto Histórico, la coalición Frente Amplio Unitario de Roy Barreras y la coalición Fuerza Ciudadana, que cobija también a los firmantes del Acuerdo de Paz que quieren mantenerse en el Congreso ahora que deben competir en igualdad de condiciones.

Aunque a nivel nacional el Pacto Histórico tiene fuerza en muchas regiones, en Antioquia las cuentas no son alentadoras. Las previsiones no apuntan a que, en caso de ganar curules, puedan conseguir un amplio número de las sillas antioqueñas de la Cámara.

Lea también: Las fuerzas políticas que buscan llegar a la Cámara por Antioquia en coaliciones

La primera señal se expresó en la consulta que esa colectividad realizó en octubre de 2025, en la que si bien pudieron superar el umbral de los dos millones de votos en el nivel nacional, en Antioquia dominó la apatía del grueso del electorado.

En dicha votación, Antioquia fue el segundo departamento con menor participación en la consulta, con una concurrencia del 2,67% de los votantes. El departamento con menor participación fue Norte de Santander, con un 2,45%.

En contraste, plazas como Bogotá tuvieron una participación del 13,9%; Valle del Cauca 11,9% y Atlántico 7,9%.

Dicho ejercicio actualizó el mapa de los líderes del Pacto en Antioquia, sacando a flote nuevas figuras, y mostrando el retroceso de otras.

De los 124.086 votos recogidos en Antioquia, el candidato paisa más fuerte fue el influenciador Hernán Muriel Pérez, quien aportando casi una tercera parte de ese total, 41.612 votos, quedó de cabeza de lista.

Para estos comicios, en el segundo renglón aparece una líder del Bajo Cauca, Verónica Estrada Holguín, quien quedó tercera en la consulta de 2025 con 7.151 votos.

Pese a ser una cara poco conocida en los corrillos políticos antioqueños, Estrada es reconocida en su subregión como una de las defensoras de la causa minera, centro de fuertes tensiones en años recientes por cuenta de los operativos que realiza allí la Fuerza Pública para destruir maquinaria y perseguir a mineros asociados a grupos armados.

En el tercer renglón de la lista está el actual representante Alejandro Toro, una figuras más cercanas al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y que sacó 21.741 votos en la consulta.

Siga leyendo: Consultas presidenciales del domingo: una ‘primera vuelta’ que será decisiva

Dado que la lista del Pacto Histórico es cerrada, para mantener su puesto en el Congreso, Toro tendría que esperar el milagro de que su coalición alcance tres sillas, un escenario que muchos coinciden en ver con un margen muy estrecho.

En el cuarto renglón quedó inscrita Luisa Fernanda Giraldo, parte del equipo de la exconcejala de Medellín Luz María Múnera, y que en la consulta sacó 5.543 votos.

Otra cara conocida que hace parte de la lista, pero que quedó de colera al sacar tan solo 3.348 votos en la consulta, es la exconcejala de Medellín, Dora Cecilia Saldarriaga, antes integrante de Estamos Listas.

Otra de las coaliciones que aparecerán en el tarjetón en Antioquia es el llamado Frente Amplio Unitario, liderado por Roy Barreras y que recoge una amplia gama de partidos y movimientos de izquierda a nivel nacional.

Esta coalición ha generado ruido especialmente en el nivel nacional por tener una lista plagada de figuras cuestionadas, incluido el recordado exsecretario Privado de Medellín, Juan David Duque, quien en 2023 se convirtió en el primer funcionario en la historia de Medellín en enfrentar y ser sacado de su cargo por una moción de censura del Concejo. Duque es especialmente célebre por ser una de las figuras detrás del escándalo de los fondos fijos del exalcalde Daniel Quintero, en el que un fondo constituido para urgencias habría resultado siendo usado para costear cenas en restaurantes de lujo y múltiples gastos cuestionados.

En el caso de la Cámara, la lista de Roy Barreras está encabezada por Antonio José Montoya Acevedo, identificado como una figura cercana de la senadora Clara López. En las pasadas elecciones, Montoya hizo parte de la lista del Pacto Histórico en Antioquia, pero se quedó por fuera luego de que solamente Alejandro Toro y Susana Gómez Castaño –esta última por fuera de la contienda– se quedaran con las dos únicas curules que sacó la colectividad.

En el segundo renglón de la lista aparece Julio César Bonilla Mosquera, quien en las pasadas elecciones territoriales en Medellín fue uno de los candidatos al Concejo por Pacto Decente, sacando 136 votos, equivalentes a un 0,01%.

Un nombre conocido para quienes siguen la situación minera en el departamento que aparece en la lista del Frente Amplio Unitario es el de Teresa de Jesús Mazo Higuita, quien ha sido una de las líderes de los mineros informales asentados en el municipio de Buriticá.

Finalmente, por el lado de la coalición Fuerza Ciudadana, la lista aparece encabezada por los firmantes del Acuerdo de Paz Pedro Baracutao García Ospina, hoy congresista, y Sara Botero Alvarez, quienes también hicieron parte de la plana del partido Comunes en las elecciones pasadas, que sacó 6.438 votos.

InfogrÃ¡fico
Los candidatos de la izquierda que buscan llegar a la Cámara por Antioquia

Política
Congreso de la República
Cámara de Representantes
Partidos políticos
Pacto Histórico
Elecciones 2026
Elecciones
Antioquia
Medellín
Gustavo Petro
