Se le cae otra ficha a Daniel Quintero: su candidato Juan David Duque ni siquiera alcanzó el 1 % para el Senado

Daniel Quintero Calle suma un nuevo golpe en su carrera política con miras a alcanzar la presidencia de Colombia y consolidar su movimiento, ya sea en el Senado o en la Cámara de Representantes.

Y es que el exalcalde de Medellín se quemó en la consulta del Frente por la Vida al obtener apenas 227.379 votos (3,21 %), un resultado que lo dejó por debajo de Roy Barreras, quien alcanzó 257.037 votos (3,63 %) y se convirtió en candidato presidencial.

En esta consulta también resultaron derrotados Edison Lucio Torres Moreno (43.002 votos -0,60 %), Martha Viviana Bernal Amaya (40.373 votos - 0,57 %) y Héctor Elías Pineda Salazar (28.187 votos - 0,39 %).

Sin embargo, la derrota es aún mayor para Quintero luego de que Juan David Duque, quien fue su secretario privado en la Alcaldía de Medellín, no lograra una curul en el Senado por el Frente Amplio Unitario, el movimiento encabezado por el exembajador Barreras.