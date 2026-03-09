x

Capturaron al segundo hermano del terrorista “Iván Mordisco” en menos de 72 horas

Se trata de un hombre apodado “Conejo”, sospechoso de varios delitos como homicidio, secuestro y tráfico de armas.

  • Andrés Vera Fernández (“Conejo”) fue capturado por la Policía en Tolima. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
    Andrés Vera Fernández (“Conejo”) fue capturado por la Policía en Tolima. FOTO: CORTESÍA DE LA POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

Dos hermanos de Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”), el jefe criminal más perseguido de Colombia, han sido arrestados en las últimas 72 horas.

El caso más reciente fue reportado por la Policía este lunes, tras anunciar la captura de Andrés Vera Fernández, conocido en el bajo mundo como “Conejo”.

La operación fue ejecutada por la Policía y la Fiscalía en un sector conocido como La Plazuela, en el municipio de Falán, norte del Tolima.

En ese mismo municipio había sido capturado el sábado pasado Juan Gabriel Vera Fernández (“Jota”), otro miembro del clan familiar de “Iván Mordisco”, por lo que la Policía había desplegado un plan candado en las principales vías de la región, tendiente a cerrarle la huida a “Conejo”.

Según el reporte policial, los agentes lo ubicaron en un bus que cubría la ruta entre el municipio tolimense de Casablanca y Bogotá. Al verificarle los antecedentes, le figuraba una orden de captura pendiente por homicidio, secuestro y tráfico de armas.

“Este sujeto estaría encargado de varias acciones criminales. Dentro de sus principales labores estaba la de brindar apoyo logístico a las diferentes estructuras de las disidencias de su hermano. Así mismo, la de coordinar la expansión de sus redes hacia el centro del país. Lo investigan también por estar vinculado a varios homicidios en contra de firmantes del Acuerdo de Paz, y por administrar bienes adquiridos con dineros ilícitos del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión”, reportó la Policía en un comunicado.

“Iván Mordisco” es el líder del Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las Farc que delinque en Antioquia, Meta, Guaviare, Nariño, Cauca, Valle, Putumayo y Amazonas. En esos departamentos ha ordenado atentados terroristas contra la Fuerza Pública, las alcaldías y la población civil.

“La estrategia de recompensas del Ministerio de Defensa sigue dando resultados: la información ciudadana está permitiendo golpear el núcleo de confianza de alias ‘Mordisco’”, comentó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, recordando que en contra del terrorista hay una recompensa vigente de hasta $5.000 millones.

En agosto de 2025 fue detenido el primero de sus hermanos, Luis Vera Fernández (“Mono Luis”), con lo que ya suman tres los familiares apresados en siete meses.

