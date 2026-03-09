Por nivel y mérito propio, estos serían los 11 titulares de Colombia si el Mundial fuera hoy

Si el Mundial se jugara hoy y la meritocracia fuera el principal criterio para elegir a los titulares de la Selección Colombia, el equipo inicial reflejaría el extraordinario momento que viven varios futbolistas en el exterior. Rendimiento, continuidad y calificaciones partido a partido serían los factores determinantes para armar una alineación competitiva que combine experiencia, actualidad y proyección.
Portería
El dueño del arco sería Álvaro Montero, quien atraviesa un momento extraordinario con Vélez Sarsfield en Argentina. El guardameta colombiano ha sido considerado uno de los mejores porteros del campeonato gracias a su regularidad, liderazgo y actuaciones determinantes. Sus números y rendimiento lo ubican hoy como el arquero más destacado de la liga.