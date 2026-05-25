Casos sospechosos de ébola en Congo llegan a 900 y OMS dice que es “grave y difícil”

Más de 900 casos sospechosos de ébola se han identificado en la República Democrática del Congo, un país asolado por el conflicto, según informó el domingo el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “A medida que se han intensificado los esfuerzos de vigilancia en la respuesta al ébola en la RDC (República Democrática del Congo), se han identificado hasta ahora más de 900 casos sospechosos, incluidos 101 casos confirmados”, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una publicación en redes sociales. Le puede interesar: El ébola en África se agrava: OMS alerta por “la amplitud y rapidez” del virus. El funcionario, sin embargo, no ofreció nuevas cifras sobre el número de muertes por la enfermedad.

El ébola es una enfermedad viral mortal que se propaga por contacto directo con fluidos corporales. Puede causar hemorragias graves y fallo multiorgánico. El país declaró un brote el 15 de mayo causado por la cepa Bundibugyo, para la cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

En una actualización anterior publicada el sábado, el ministerio de Salud de la RDC indicó que se habían registrado 204 muertes en tres provincias de este vasto país de África central, a partir de 867 casos sospechosos. El ébola ha provocado la muerte de más de 15.000 personas en África en el último medio siglo. El director Ghebreyesus también alertó que la epidemia de ébola en ese país es “extremadamente grave y difícil”.