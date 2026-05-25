“Alta traición”: Petro estalla contra su MinMinas por la subasta energética y pide paneles solares, no gas natural

Todo comenzó con un trino este domingo 24 de mayo, cuando la analista energética Daniela Mercado publicó en X los resultados de la más reciente subasta de Obligaciones de Energía Firme, el mecanismo que garantiza electricidad cuando los embalses bajan por sequía, y lanzó una pregunta al final de su publicación: “¿Qué notan?”.
Los datos que expuso eran los de la subasta del pasado 22 de mayo, administrada por XM, operador del Sistema Interconectado Nacional. En ella, de los 4.069,7 megavatios (MW) asignados para el periodo diciembre 2029–noviembre 2030, la mayor tajada, 2.276,8 MW, correspondía a plantas térmicas. Las energías solar y eólica sumaban 1.793 MW entre las dos.