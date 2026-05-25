No son mascotas: más de 3.100 tortugas han sido rescatadas en el Valle de Aburrá desde 2024

En el marco del Día Mundial de la Tortuga, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá liberó 90 tortugas en Cartagena, devolviéndolas a los ecosistemas de tierra y agua a los que pertenecen.
El grupo de animales liberados estaba compuesto por 20 tortugas hicoteas y 70 tortugas morrocoy, las cuales culminaron exitosamente un riguroso proceso de recuperación.
Estos individuos habían llegado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) de fauna silvestre tras ser víctimas de tráfico y tenencia ilegal. Durante su estancia, los expertos trabajaron en su rehabilitación física para asegurar que pudieran sobrevivir nuevamente por su cuenta en su hábitat natural.