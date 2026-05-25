Gobierno financiará paneles solares con fondo de subsidios de energía y endurece reglas a comercializadoras

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0526 del 21 de mayo de 2026, una norma que redefine el funcionamiento del Fondo de Energía Social (FOES) y cambia la manera en que se entregan subsidios de energía a millones de hogares vulnerables del país.
La nueva regulación modifica el Decreto 1073 de 2015 y busca ampliar el acceso al servicio eléctrico en zonas con pobreza energética, especialmente en áreas rurales apartadas, barrios subnormales y regiones con problemas históricos de pérdidas y recaudo.
Uno de los cambios más importantes es que el FOES ya no solo financiará descuentos en la factura de energía para los usuarios de estratos 1 y 2. Ahora también podrá destinar recursos a proyectos con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), como paneles solares y soluciones comunitarias de generación eléctrica.
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La medida prioriza especialmente a la región Caribe, donde el Gobierno reconoce altos niveles de pérdidas técnicas y dificultades en la prestación del servicio.