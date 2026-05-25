Un italiano de 21 años encabeza la lista de los herederos multimillonarios más jóvenes del mundo

La lista de Forbes sobre los multimillonarios más jóvenes del mundo dejó claro que las grandes fortunas entre los menores de 30 años siguen concentradas en herederos de compañías familiares, especialmente en Europa.

El primer lugar lo ocupó Clemente Del Vecchio, heredero de EssilorLuxottica, con una fortuna de US$6.800 millones a sus 21 años. En la segunda posición apareció su hermano Luca Del Vecchio, de 24 años y con el mismo patrimonio.

La compañía italiana controla marcas reconocidas de la industria óptica y del lujo, como Ray-Ban y Oakley, y se ha consolidado como una de las mayores fuentes de riqueza heredada entre las nuevas generaciones europeas.

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Entre el tercer y el sexto puesto se ubicaron integrantes de la familia von Baumbach, vinculada a la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim. Johannes von Baumbach, de 20 años; Franz von Baumbach, de 24; Katharina von Baumbach, de 26; y Maximilian von Baumbach, de 28 años, registraron fortunas individuales de US$6.600 millones.

En la séptima posición apareció Kevin David Lehmann, heredero de la cadena alemana dm-drogerie markt. Con apenas 23 años acumula US$4.900 millones gracias a la participación familiar en una de las cadenas comerciales más grandes.

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En el octavo lugar figura Alexandr Wang, fundador de Scale AI, quien construyó una fortuna cercana a US$3.200 millones a sus 29 años, impulsado por el auge de la inteligencia artificial. Es uno de los pocos nombres de la clasificación que no heredó su patrimonio.

En los puestos nueve y diez quedaron Zahan Mistry y Firoz Mistry, herederos de Tata Sons, ambos con US$3.100 millones. Más abajo apareció Alexandra Andresen, de la firma noruega Ferd, en el puesto 11 con US$2.500 millones.

El ranking lo completaron Remi Dassault, heredero de Dassault Aviation, en la posición 12 con US$2.400 millones; y los cofundadores de Mercor, Adarsh Hiremath, Brendan Foody y Surya Midha, quienes compartieron las últimas posiciones con patrimonios estimados en US$2.200 millones cada uno.

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La clasificación también muestra una diferencia entre regiones. Mientras Alemania e Italia concentran fortunas familiares ligadas a manufactura, farmacéuticas, lujo y comercio minorista, en EE. UU. los pocos menores de 30 años presentes en el listado suelen haber construido su riqueza a partir de empresas tecnológicas.