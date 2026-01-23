Donald Trump “vigila” a Irán: envió una flota al Golfo para mantener la presión

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó recientemente que una flota de la Armada estadounidense se dirige al Golfo, y mantiene así la presión sobre Irán, pese a que la perspectiva de una intervención militar parecía haberse alejado. Le puede interesar: La llamada de Barron Trump, hijo de Donald Trump, que salvó la vida de una joven que estaba siendo golpeada en Londres El dirigente republicano amenazó varias veces con una acción militar inminente en Irán en respuesta a la represión de las protestas en el país, pero dio marcha atrás tras asegurar que Teherán había suspendido las ejecuciones previstas de manifestantes. Las manifestaciones empezaron a finales de diciembre por el aumento del costo de la vida y derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático, en el poder desde la revolución de 1979.

Medios de comunicación estadounidenses informaron la semana pasada que se ordenó al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln que abandonara las maniobras en el mar de China Meridional y se dirigiera a Oriente Medio. “Estamos vigilando a Irán”, declaró Trump a los periodistas en el Air Force One mientras regresaba del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en la noche de este jueves 22 de enero. “Saben que tenemos muchos barcos yendo en esa dirección, por si acaso”, insistió. “Quizás no tengamos que usarla”, dicha flota, añadió. “Prefiero que no pase nada, pero los estamos vigilando muy de cerca”, dijo.

El clima entre ambos países, enemigos desde la revolución de 1979 que propulsó al poder al clero chiita, sigue muy caldeado. El jefe de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, advirtió este jueves que sus fuerzas tienen “el dedo en el gatillo”. Lea aquí: “No es humano”: así es vivir bajo el régimen en Irán Trump, sin embargo, no cerró la puerta al diálogo. “Irán quiere hablar, y hablaremos”, declaró este jueves en Davos. Otro alto mando militar iraní, el general Ali Abdollahi Aliabadi, advirtió por su parte que, en caso de ataque estadounidense, “todos los intereses, bases y centros de influencia estadounidenses” serían “objetivos legítimos” para las fuerzas armadas iraníes.

¿En qué quedaron las negociaciones?

Trump endureció el pasado martes 20 de enero su tono hacia los dirigentes iraníes, amenazando con “borrarlos de la faz de la Tierra” si le ocurría “cualquier cosa”. Antes, el general iraní Abolfazl Shekarchi lo había amenazado de muerte si Washington atacaba al ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo de la República Islámica. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, amenazó también con una respuesta, aunque en un artículo publicado el martes en el Wall Street Journal, aseguró que Teherán seguía “dispuesto a llevar a cabo negociaciones reales y serias”.

Lea también: Trump advierte que “es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán” y que su líder “es un enfermo En el Air Force One, Trump reiteró que su amenaza de usar la fuerza contra Irán había hecho que el gobierno islamista suspendiera 837 ejecuciones de manifestantes. También confirmó que estaba dispuesto a dialogar con Teherán. El jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, echó sin embargo más leña al fuego. “El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y nuestro querido Irán tienen el dedo en el gatillo, más preparados que nunca, listos para ejecutar las órdenes y medidas del líder supremo, un líder que les es más querido que su propia vida”, advirtió, en referencia al ayatolá Alí Jamenei, quien lo nombró en junio para suceder a Hossein Salami, asesinado en los bombardeos israelíes.

Donald Trump amenazó con atacar a Irán si seguía con la represión y asesinato de manifestantes en el país. FOTOS: Getty y AFP

Sus declaraciones fueron leídas en la televisión estatal con motivo de la celebración nacional de los Guardianes de la Revolución, acusados por organizaciones de derechos humanos de haber orquestado la sangrienta represión del amplio movimiento de protesta en Irán. Las autoridades iraníes informaron el miércoles, en su primer balance de víctimas durante las protestas, de 3.117 muertes. Pero grupos de derechos humanos afirman que el número real de muertos es mayor. Netblocks, una organización no gubernamental especializada en ciberseguridad, señaló el jueves que Irán llevaba ya dos semanas sin internet. Las organizaciones de derechos humanos aseguran que el bloqueo ha permitido ocultar la magnitud de la represión en el país.