Donald Trump lanzó un ultimátum de “diez días” a Irán para buscar un acuerdo

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que se da un plazo de “diez días” para decidir si es posible un acuerdo con Irán y advirtió que, en caso contrario, sucederán “cosas malas”.

Washington y Teherán, que reanudaron el diálogo a principios de febrero por primera vez desde la guerra de 12 días de junio de 2025, han mantenido dos rondas de conversaciones.

Sin embargo, ambos siguen intercambiando amenazas en un contexto de escalada militar: Estados Unidos ha intensificado su despliegue en Oriente Medio e Irán realiza ejercicios en el mar de Omán junto a Rusia. “Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas”, afirmó Trump.

Lea también: Trump advierte que “es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán” y que su líder “es un enfermo”

Advirtió que Washington “puede que tenga que ir un paso más allá” si no se alcanza ningún acuerdo, y agregó: “Ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió el miércoles que hay “muchos motivos y argumentos que se podrían esgrimir para un ataque contra Irán”.

Israel, aliado de Estados Unidos y némesis de Irán, también lanzó una nueva advertencia: “Si los ayatolás cometen un error y nos atacan, recibirán una respuesta que ni pueden siquiera imaginar”, advirtió el primer ministro Benjamin Netanyahu.