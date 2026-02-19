x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Donald Trump lanzó un ultimátum de “diez días” a Irán para buscar un acuerdo

El republicano envió un mensaje contundente a los ayatolás en medio de fuertes protestas por el alto costo de vida y la respuesta del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

  • Donald Trump envió un mensaje de ultimátum a los ayatolás del líder supremo iraní, Alí Jamenei. FOTOS: XINHUA
    Donald Trump envió un mensaje de ultimátum a los ayatolás del líder supremo iraní, Alí Jamenei. FOTOS: XINHUA
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que se da un plazo de “diez días” para decidir si es posible un acuerdo con Irán y advirtió que, en caso contrario, sucederán “cosas malas”.

Washington y Teherán, que reanudaron el diálogo a principios de febrero por primera vez desde la guerra de 12 días de junio de 2025, han mantenido dos rondas de conversaciones.

Sin embargo, ambos siguen intercambiando amenazas en un contexto de escalada militar: Estados Unidos ha intensificado su despliegue en Oriente Medio e Irán realiza ejercicios en el mar de Omán junto a Rusia. “Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas”, afirmó Trump.

Lea también: Trump advierte que “es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán” y que su líder “es un enfermo”

Advirtió que Washington “puede que tenga que ir un paso más allá” si no se alcanza ningún acuerdo, y agregó: “Ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió el miércoles que hay “muchos motivos y argumentos que se podrían esgrimir para un ataque contra Irán”.

Israel, aliado de Estados Unidos y némesis de Irán, también lanzó una nueva advertencia: “Si los ayatolás cometen un error y nos atacan, recibirán una respuesta que ni pueden siquiera imaginar”, advirtió el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El principal punto de conflicto es el programa nuclear iraní. Bajo presión, Irán defendió de nuevo este jueves “su derecho” al enriquecimiento de uranio con fines civiles, especialmente para generar energía.

“Ningún país puede privar a Irán del derecho a beneficiarse pacíficamente de esta tecnología”, reafirmó el jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Mohamad Eslami. Irán había dicho el miércoles que está “elaborando un marco” para hacer avanzar sus negociaciones con Washington, reanudadas el 6 de febrero con la mediación de Omán.

“No queremos la guerra”, dicen en Irán

Aunque ambas partes muestran su voluntad de continuar el diálogo, discrepan sobre el contenido de las discusiones. Irán, que niega buscar la bomba atómica —como le acusan los países occidentales e Israel—, quiere limitar las conversaciones a su programa nuclear y exige el levantamiento de las sanciones que asfixian su economía.

Pero para Washington, un acuerdo debe incluir un acuerdo su programa de misiles balísticos así como el cese del apoyo de Irán a grupos armados hostiles a Israel en Oriente Medio.

Trump ha multiplicado en las últimas semanas las amenazas de ataques, primero en reacción a la represión en las últimas semanas por parte del poder iraní de una ola de protestas y, después, para forzar un acuerdo.

Las cadenas CNN y CBS informaron que el ejército estadounidense estaba preparado para llevar a cabo ataques contra Irán a partir de este fin de semana, aunque el presidente estadounidense aún no habría tomado una decisión.

Ante esta “escalada de tensiones sin precedentes”, Rusia ha instado a la moderación. El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, se entrevistó el miércoles con el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encargado de verificar el carácter pacífico de las actividades nucleares del país.

Irán había suspendido su cooperación con el organismo de la ONU y restringido el acceso de sus inspectores a las instalaciones afectadas tras la guerra desatada por Israel el año pasado, durante la cual Estados Unidos bombardeó sitios nucleares iraníes.

“No queremos la guerra (...) Pero si quieren intentar imponernos su voluntad (...) ¿deberíamos aceptarla?”, declaró el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Siga leyendo: Régimen iraní pide hasta 7.000 dólares para entregar los cuerpos de los manifestantes muertos en las protestas

Temas recomendados

Internacional
Conflictos internacionales
Política
Protestas
Nuclear
Geopolítica
guerra
Mundo
régimen
Irán
Estados Unidos
Donald Trump
Alí Jamenei
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida