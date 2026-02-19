Proyectan que las utilidades de Ecopetrol se desplomaron hasta un 43% el año pasado

Ecopetrol revelará sus resultados empresariales de 2025 el próximo miércoles 4 de marzo. Sin embargo, ya circulan estimaciones que anticipan un fuerte retroceso en sus utilidades.
Según el análisis de Sergio Cabrales, docente y consultor del sector minero-energético, las utilidades de la petrolera estatal podrían ubicarse entre $8,5 billones y $9,5 billones. Esto implicaría un desplome de las ganancias entre 36% y 43% frente a 2024, cuando la compañía reportó una cifras de $14,9 billones.
En otras palabras, la empresa más grande del país puede bajar sus ganancias $6,4 billones menos frente al 2024. Solo para comprender la magnitud del monto, la cifra es similar al presupuesto que destinó el Gobierno Nacional para garantizar la gratuidad de la educación a más de 930.000 jóvenes entre 2023 y 2026.