Proyectan que las utilidades de Ecopetrol se desplomaron hasta un 43% el año pasado

Ecopetrol revelará sus resultados empresariales de 2025 el próximo miércoles 4 de marzo. Sin embargo, ya circulan estimaciones que anticipan un fuerte retroceso en sus utilidades. Según el análisis de Sergio Cabrales, docente y consultor del sector minero-energético, las utilidades de la petrolera estatal podrían ubicarse entre $8,5 billones y $9,5 billones. Esto implicaría un desplome de las ganancias entre 36% y 43% frente a 2024, cuando la compañía reportó una cifras de $14,9 billones. En otras palabras, la empresa más grande del país puede bajar sus ganancias $6,4 billones menos frente al 2024. Solo para comprender la magnitud del monto, la cifra es similar al presupuesto que destinó el Gobierno Nacional para garantizar la gratuidad de la educación a más de 930.000 jóvenes entre 2023 y 2026.

Precio del petróleo Brent presiona los ingresos

Cabrales mencionó que el primer factor que explica la caída en las ganancias es el comportamiento del crudo de referencia internacional. El Brent se ubicó en 63,1 dólares por barril durante el cuarto trimestre, un nivel inferior al observado en los trimestres previos, cuando se registraron valores de 75, 66,7 y 68 dólares por barril, en los trimestres anteriores.

La cuestión es que una menor cotización del petróleo impacta directamente los ingresos de Ecopetrol. Eso porque la operación depende en gran medida de la exportación de petróleo. Cuando el precio internacional baja, los márgenes se reducen y el efecto se traslada a la utilidad neta.

Apreciación del peso colombiano reduce margen cambiario

El segundo elemento que influye en el desempeño financiero es el comportamiento del dólar. Durante el cuarto trimestre, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue de $3.813 por dólar, por debajo de los niveles registrados en los trimestres anteriores, cuando se ubicó entre 4.005 y 4.180 pesos. Solo para tener una idea, la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia estimó en los últimos 12 meses el peso colombiano se fortaleció un 13,22% frente al dólar, cifra con corte a 3 de febrero de 2026.

Ecopetrol puede bajar sus ganancias $6,4 billones menos frente al 2024. FORO COLPRENSA.

Cabrales explicó que la apreciación del peso colombiano disminuye el valor en pesos de los ingresos que la empresa recibe en dólares por exportaciones, lo que también presiona a la baja los resultados contables.

Utilidad del cuarto trimestre estaría entre 1 y 2 billones de pesos