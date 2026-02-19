Luis Díaz fue elegido como el mejor extremo del mundo: “Bayern confió en mí, yo intento corresponder en el campo”

Un futbolista colombiano es el mejor extremo del mundo. Aquel muchacho delgado que “El Pibe” Valderrama “descubrió” en una Selección Colombia indígena ha logrado, en el Bayern Múnich alemán, que el planeta entero tenga presente su nombre: Luis Fernando Díaz Marulanda es, hoy día, uno de los futbolistas más reconocidos a nivel internacional.
En los seis meses que lleva en Alemania, logró gran protagonismo. Ya en el Liverpool inglés mostró su talento. Fue una de las piezas clave para que consiguieran, la temporada pasada, el título de Liga Premier. Sin embargo, Lucho no era tan valorado como su talento demandaba. Por momentos, el técnico Arne Slot prefirió al neerlandés Cody Gakpo por encima suyo para ocupar la posición de extremo y puso a Díaz como “nueve”.