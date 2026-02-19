x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Luis Díaz fue elegido como el mejor extremo del mundo: “Bayern confió en mí, yo intento corresponder en el campo”

El futbolista guajiro, de 29 años, hace parte del tridente de futbolistas que más goles ha celebrado y generado esta temporada en el balompié europeo.

  • Luis Díaz suma 19 goles con el Bayern Munich esta temporada. Ha sido la campaña en la que más ha anotado en su carrera. Foto: Getty
    Luis Díaz suma 19 goles con el Bayern Munich esta temporada. Ha sido la campaña en la que más ha anotado en su carrera. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Un futbolista colombiano es el mejor extremo del mundo. Aquel muchacho delgado que “El Pibe” Valderrama “descubrió” en una Selección Colombia indígena ha logrado, en el Bayern Múnich alemán, que el planeta entero tenga presente su nombre: Luis Fernando Díaz Marulanda es, hoy día, uno de los futbolistas más reconocidos a nivel internacional.

En los seis meses que lleva en Alemania, logró gran protagonismo. Ya en el Liverpool inglés mostró su talento. Fue una de las piezas clave para que consiguieran, la temporada pasada, el título de Liga Premier. Sin embargo, Lucho no era tan valorado como su talento demandaba. Por momentos, el técnico Arne Slot prefirió al neerlandés Cody Gakpo por encima suyo para ocupar la posición de extremo y puso a Díaz como “nueve”.

No obstante, eso fue bueno para él: le enseñó a moverse por todo el frente de ataque y, además, lo ayudó a mejorar la definición, uno de sus déficits. En el Bayern se potenció. El técnico Vincent Kompany sabía que era muy bueno atacando, pero lo ha ido puliendo en labores defensivas: ahora también baja, hace toda la banda. En los 31 partidos que ha jugado con el Bayern, suma 19 goles y 15 asistencias. Compone, junto a Harry Kane y Michael Olise, el tridente que más participaciones de gol suma en Europa esta temporada: llevan 118.

Por eso, el reconocido portal Whoscored lo consideró, por encima de Vinícius Júnior y Lamine Yamal, el mejor extremo del planeta. Díaz fue incluido entre los 10 mejores futbolistas del año con una calificación de 7,7 puntos gracias a las presentaciones que ha tenido con los bávaros. Aún resta la mitad de la temporada.

¿Cómo manejó Luis Díaz la presión de llegar al Bayern?

Desde que se supo que Luis Díaz dejaría la concentración donde el Liverpool hacía su pretemporada en Hong Kong antigua colonia Británica, para viajar a Alemania y firmar con el Bayern Múnich, un halo de duda se formó entorno al futbolista colombiano: muchos criticaban que se pagaran más de 70 millones de euros por un jugador de 28 años. Consideraban que era un riesgo.

“El mismo día que firmé, un periodista me confrontó por mi precio de traspaso. Dijo que era uno de los jugadores más caros, etc. En aquel momento dije: ‘Si este club confía en mí, intentaré demostrar mi valía en el campo’. No pretendía presionarme ni decirme que tenía que ser el mejor. Lo importante era y siempre ha sido el equipo. Quería ir paso a paso, ante todo conocer al equipo y luego simplemente hacer mi trabajo. He tenido buenos partidos y debo decir que, después de unos meses, me siento aún más cómodo”, dijo el guajiro en entrevista con Sky Sports Alemania.

En el Bayern, Díaz recuperó la alegría. El futbolista, para muchos candidato a ser nominado al Balón de Oro, es uno de los líderes del camerino. Ha contagiado con su buena energía a futbolistas como el alemán Joshua Kimich, quien tiene fama de serio. Eso se debe a que en el cuadro teutón se ha sentido bien, valorado. Por lo que ha intentado devolver en el campo, la confianza que depositaron en su juego.

Para el colombiano todo ha sido bueno en Alemania. Sin embargo, hay algo que le ha causado dificultad: “Lo más difícil para mí y mi familia fue, y sigue siendo, sin duda, el idioma. Pero sabía que encajaría muy bien aquí, que contribuiría al éxito del equipo, como ya lo había hecho antes en Liverpool. Así que el FC Bayern depositó su confianza en mí y estoy intentando corresponderles en el campo”, concluyó.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Selección Colombia
Hinchas
Bayern Múnich
Liverpool FC
Entrenamiento
Deportistas
Reino Unido
Inglaterra
alemania
Luis Díaz
Arne Slot
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida