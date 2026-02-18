Vinícius Júnior, el tormento de los arqueros y de los racistas

El balón había entrado en la portería y el Real Madrid celebraba una victoria parcial cuando el partido dejó de importar. Vinícius Júnior corrió hacia el árbitro francés François Letexier y denunció que había sido llamado “mono”. El juego se detuvo, los futbolistas abandonaron momentáneamente el campo y el fútbol volvió a enfrentarse a una de sus heridas más persistentes. El señalado era el joven argentino de 20 años Gianluca Prestianni, quien negó de inmediato cualquier insulto racista. Las cámaras lo mostraron hablando mientras se cubría la boca con la camiseta, un gesto habitual entre jugadores, pero que, en esta ocasión, alimentó la acusación. En contexto: Video | El partido Real Madrid-Benfica estuvo detenido 10 minutos por denuncia de racismo de Vinícius, ¿qué pasó? La ida del playoff de la Liga de Campeones (1-0 para el Real Madrid) se detuvo durante 10 minutos tras el gol del propio Vinícius y los jugadores abandonaron el campo después. El debate, rápidamente, también abandonó la cancha.

Cronología de la lucha de Vinícius contra la discriminación en España

Desde su llegada al Real Madrid en 2018, procedente del Flamengo, el brasileño ha acumulado una cadena de agresiones verbales que han marcado su carrera tanto como sus goles. El jugador de 25 años ha sido objeto de numerosos incidentes de gran repercusión, en su mayoría dentro de España. En enero de 2023, por ejemplo aficionados del Atlético colgaron un muñeco con la figura de Vinícius de un puente cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid, a las afueras de la capital. Cuatro meses después, Vinícius se encaró con aficionados que le insultaban en Mestalla, el estadio del Valencia, en un incidente que le granjeó apoyo mundial en su lucha contra el racismo. “No soy víctima del racismo. Soy el tormento de los racistas”, escribió Vinícius en la red social X en 2024, después de que tres aficionados del Valencia fueran declarados culpables de haberle insultado aquel día. “Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros”, agregó.

En 2025, cinco aficionados del Real Valladolid que también profirieron insultos racistas a Vinícius en un partido de 2022, fueron condenados por un tribunal por cometer un delito de odio: la primera resolución de este tipo en España en un estadio de fútbol. Ha habido otros incidentes, el más reciente protagonizado por aficionados del Albacete que dedicaron cánticos racistas al delantero a las puertas de su estadio antes de eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey en enero. Pero el duelo de la Liga de Campeones contra el Benfica fue la primera vez que Vinícius acusa a otro jugador de racismo. “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son”, señaló el jugador en las redes sociales.



Su compañero, el francés Kylian Mbappé, pidió que Prestianni fuera excluido de la competición. “Este tipo no merece volver a jugar la Liga de Campeones, esa es mi opinión”, dijo Mbappé a los periodistas.

¿A qué sanción se enfrenta Gianluca Prestianni por el presunto insulto?

De confirmarse el insulto racista a través de las pruebas de video y el informe del árbitro François Letexier, el jugador argentino del Benfica se enfrenta a una de las sanciones más severas del fútbol europeo. Según el Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, los actos de racismo conllevan una suspensión mínima de diez partidos o un periodo de tiempo determinado de inhabilitación.Además, el club portugués podría recibir multas económicas superiores a los 50.000 euros y el cierre parcial de su estadio para los próximos encuentros internacionales.

¿Por qué Vinícius es el blanco principal de los insultos racistas?

Muchos se preguntan por qué Vinícius es tan a menudo objeto de insultos racistas, y no otros jugadores del Real Madrid.

Paradójicamente, parte de la respuesta se encuentra en su manera de jugar. Vinícius encara sin pausa, provoca duelos individuales y humilla defensas con regates que encienden a las gradas. Recibe faltas constantes y protesta con intensidad; celebra bailando y responde a los insultos señalando sus triunfos. Para algunos rivales resulta provocador. Para los racistas, una excusa. “Hay algo que no funciona porque pasa en todos los estadios”, dijo el técnico del Benfica, José Mourinho, a Amazon Prime, trasladando la culpa al brasileño. “En un estadio donde juega Vinícius pasa algo, siempre”.

No cabe duda de que el delantero es provocador, tanto por su estilo de juego como por su comportamiento, pero eso nunca debería justificar los insultos racistas. Vinícius ha sido la principal arma ofensiva del Real Madrid durante varios años, al menos hasta la llegada de Mbappé, y sigue siendo el mejor regateador del equipo. Vinícius es un jugador muy temperamental y siempre expresivo. Sus protestas enérgicas y sus constantes apelaciones a los árbitros sacan de quicio a la afición y a los rivales. A veces el delantero se dirige directamente a los aficionados locales que le increpan, con gestos para señalar sus éxitos o los fracasos de ellos.



Los aficionados racistas ven los insultos como una forma de intentar sacarle del partido y conseguir que se enfade y se descentre. Las celebraciones de gol de Vinícius a veces son criticadas: contra el Benfica lo hizo delante de la afición local bailando junto al banderín de córner. Los aficionados le lanzaron objetos desde la grada y fue en la trifulca posterior cuando se produjo su enfrentamiento con Prestianni. Opinión: El caso Vinicius: somos plátanos “Baila, Vini, y por favor nunca pares”, escribió Mbappé en X. “Nunca nos dirán lo que podemos hacer o no”. Al alzar la voz contra el racismo, Vinícius se ha convertido en un objetivo aún más visible. En redes sociales, el delantero resumió su postura con una frase que define su evolución pública: los racistas, escribió, actúan desde la cobardía. Cada denuncia lo expone más, pero también amplifica el mensaje que decidió asumir.

El impacto global: De los juzgados de España a la “Ley Vini Jr.” en Brasil

La lucha de Vinícius no es solo deportiva. Su activismo ha permeado la política internacional, inspirando la ”Ley Vini Jr.” en el estado de Río de Janeiro, la cual obliga a interrumpir o suspender eventos deportivos en caso de que se verifiquen actos racistas. Este incidente en la Champions League pone a prueba nuevamente el sistema judicial deportivo, demostrando que el brasileño ha pasado de ser un jugador talentoso a convertirse en el rostro más visible de la lucha por los derechos humanos en el fútbol moderno.

