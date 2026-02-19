Medellín estrena su modalidad de cursos virtuales gratuitos y hay inscripciones todo el año

En Medellín se busca que la educación no tenga barreras. Por esta razón, desde la Alcaldía de Medellín y Sapiencia pusieron en marcha el programa de la Ciudadela Digital @Medellín, en la que se ofrecen programas de formación virtual, sin costo para los interesados y con la gran novedad de que quienes deseen acceder a estos no dependan de fechas de convocatoria porque las inscripciones están abiertas todo el año. Salomón Cruz Zirene, director de Sapiencia, señaló que “le apostamos a una educación sin costo, flexible y disponible los 365 días del año. El llamado es a todas las personas mayores de 15 años y sin límite de edad para que se inscriban en los cursos que responden a dinámicas académicas y laborales del Distrito, en áreas de las industrias creativas y habilidades digitales”.

La idea de @Medellín es que las personas interesadas puedan inscribirse a los 20 cursos con los que inicia la oferta educativa, los cuales están dirigidos a la población de Medellín, destacándose contenidos enfocados en inteligencia artificial aplicada. Algunos de estos son asistente administrativo en el sector público y narrativas digitales para las industrias culturales, así como derechos de autor y propiedad intelectual para no abogados. Entérese: Ingeniero del barrio Belén ahora trabaja con McLaren en Inglaterra También hay ofertas para quienes deseen aprender inglés, tanto el básico como el nivel intermedio o el necesario para trabajar en el sector turístico. Hay ofertas para aprender Excel, hacer fotorreportajes, saber de diseño básico de vestuario escénico o ser productor independiente en la era digital. Quienes deseen formar parte de este programa pueden ingresar al portal arrobamedellin.edu.co, seleccionar el programa y diligenciar el formulario. Cabe destacar que los beneficios de este programa, en un comienzo, está enfocado para quienes hayan nacido y residan en Medellín. No aplica para quienes viven en otros municipios del departamento. Le puede interesar: 1 de cada 3 estudiantes en Medellín se gradúa sin las habilidades básicas de comprensión lectora, ¿qué pasa? Después de inscribirse, podrá realizar sus cursos, apoyados por instituciones como el ITM, con periodos de flexibilidad y autonomía durante todo el año sin tener que pagar nada por realizarlos. Además, podrán crear su propio avatar y recorrer los distritos virtuales de educación, ciencia y tecnología, empleabilidad, entretenimiento e investigación.