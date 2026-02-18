Bebé de apenas dos meses fue detenido en Texas y deportado con su familia: “Fueron abandonados en la frontera con 190 dólares”

Si el caso de Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano de 5 años que fue detenido por agentes del ICE en Mineápolis causó críticas al gobierno de Donald Trump, la historia de Juan Nicolás, un bebé de apenas dos meses de nacido que estuvo en el centro de detención de Dilley en San Antonio, Texas, raya con la indignación.
El congresista de Texas Joaquin Castro denunció que el menor fue arrestado junto a su mamá, Mireya López Sánchez, una migrante mexicana. La madre y el niño fueron trasladados con el papá del menor y otra pequeña hija de 16 meses, al Centro de Procesamiento Migratorio de Dilley, donde permanecieron tres semanas, casi la mitad del tiempo de vida que lleva el bebé.
El centro de detención de Dilley es el mismo donde también estuvo Liam Conejo y de donde salieron decenas de cartas de menores –incluidos colombianos– en las que describían como era pasar sus días allí en medio de malos tratos y abusos por parte de los agentes federales.