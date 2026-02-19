Video | Romario deslumbra con 60 años: así se vio jugando fútbol playa en pleno Carnaval de Río

“El Chapulín”, como era conocido, jugó como profesional entre 1985 y 2009 (24 años). Fue el ídolo de Ronaldo Nazario da Lima, uno de los mejores delanteros de la historia. Sin embargo, tuvo un problema grande: era algo indisciplinado, le gustaba beber, la fiesta.

¿Cómo se vio a Romario durante el Carnaval de Río de Janeiro?

Por eso dejó varias veces “tirados” los equipos españoles para los que jugó y regresó a Río de Janeiro. Sin embargo, fue un futbolista de época. Por eso mucha gente lo recuerda aún. Ese es el motivo por el cual esta semana las redes sociales se llenaron de videos suyos dando una clase magistral de cómo se juega fútbol playa.

En el marco del Carnaval de Río de Janeiro 2026, Romario apareció con un grupo de amigos en una de las playas de esa ciudad jugando ese deporte, uno de los que más personas practican en suelo brasileño cuando van al mar. Puede leer: Este es el panorama de los clubes de los colombianos en la Champions League

Ahí se vio alegre, con la calidad técnica intacta y, además, con un porte físico que tranquilamente le daría para ser considerado un sugar daddy: ha envejecido bien uno de los mejores futbolistas brasileños de la historia que, además, también se ha dedicado a la política. Ahora, en esta vida, sí puede disfrutar con más tranquilidad de las fiestas que tantas canas le sacaron a los directivos de los clubes para los que jugó. Bloque de preguntas y respuestas