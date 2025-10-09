Tras lograr primer acuerdo de paz en Gaza, Trump aseguró que aumentará “la presión” para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente Donald Trump declaró este jueves 9 de octubre que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están “intensificando la presión” para poner fin a la guerra en Ucrania, después de que sus intentos de acercamiento al presidente ruso Vladímir Putin no lograran un alto el fuego.
“Sí, estamos intensificando la presión”, declaró el gobernante a la prensa en el Despacho Oval durante una reunión con su par finlandés Alexander Stubb. “Estamos intensificando la presión juntos. Todos estamos intensificando la presión. La OTAN ha sido excelente”, añadió.