Metro de Medellín aclara que renovación de tarjetas Cívica no es para todos: estos son los usuarios que deben hacerlo

El Metro de Medellín anunció el inicio de un proceso de renovación de algunas tarjetas Cívica, una medida que, según la empresa, no cobija a todos los usuarios de la red. Según informó la empresa, únicamente deberán realizar el cambio las personas que hayan recibido un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp oficial notificando esta actualización.

La entidad fue enfática en aclarar que los mensajes no son masivos, sino dirigidos exclusivamente a quienes requieren el cambio. En este grupo se encuentran los usuarios con tarjetas emitidas entre 2007 y 2014, quienes no hayan renovado su tarjeta en los últimos 10 años, quienes tengan tarjetas azules con foto o aquellas que no permiten recargas virtuales.

Las personas que cumplan con estas condiciones y hayan recibido la notificación deben acercarse a los puntos de atención al cliente ubicados en las estaciones Niquía, Acevedo, San Antonio e Itagüí, donde podrán realizar el trámite presentando su cédula. El Metro aclaró que el proceso es completamente gratuito.

Los puntos de atención atienden al público de 10:30 a. m. a 7:30 p. m., y el cambio deberá realizarse antes del 15 de marzo, con el fin de garantizar a los usuarios una tarjeta actualizada que facilite el ingreso ágil a la red Metro y permita el uso de servicios como las recargas virtuales.