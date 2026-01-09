Inflación en Medellín: estos fueron los productos y servicios que más encarecieron la vida en el último año

La inflación en Medellín cerró 2025 con una variación anual de 5,06%, una cifra muy cercana al promedio nacional de 5,10%, pero con presiones particulares que se sintieron con fuerza en los bolsillos de los hogares. Arriendos, comidas fuera del hogar y transporte urbano fueron los principales responsables del aumento del costo de vida en la capital antioqueña, según el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
El dato, correspondiente a diciembre de 2025, confirmó que, aunque Medellín no estuvo entre las ciudades más inflacionarias del país, sí enfrentó alzas significativas en rubros esenciales del gasto cotidiano, especialmente en servicios, que continúan siendo el gran dolor de cabeza para las familias.
