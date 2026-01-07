Luigi Mangione, P. Diddy y el ‘Mayo’ Zambada, entre los presos de alto perfil en la misma cárcel que alberga a Nicolás Maduro

El Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, la principal cárcel federal de Estados Unidos en Nueva York, se ha convertido en uno de los centros de detención más notorios del mundo por la lista de reclusos de alto perfil que han pasado por sus instalaciones y donde actualmente se encuentra Nicolás Maduro.
Ubicado en el barrio de Sunset Park, el MDC fue inaugurado en la década de 1990 para aliviar el hacinamiento en otras prisiones neoyorquinas y se consolidó como la única cárcel federal en operación dentro de la ciudad de Nueva York tras el cierre del centro correccional de Manhattan en 2021.