Atención: así quedaron pasajes de buses y del sistema metro en Medellín y el Valle de Aburrá para 2026

A partir del sábado, 10 de enero de 2026, entrarán en vigencia las nuevas tarifas del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA), luego de que el Área Metropolitana anunciara un ajuste técnico final del 11,9%, cifra que, según la entidad, se mantiene muy por debajo del aumento del 23,7% decretado para el salario mínimo en Colombia.

De acuerdo con el comunicado oficial, el incremento responde al impacto que tuvo el alza histórica del salario mínimo sobre los costos operativos del sistema, como combustible, mantenimiento y nómina. No obstante, las autoridades señalaron que no se trasladó la totalidad de estos costos a los usuarios, gracias a un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía de Medellín y el Metro, que asumirán una parte significativa de la operación para evitar un golpe mayor al bolsillo de los ciudadanos.

Inicialmente, la Junta Metropolitana había proyectado un incremento promedio del 8,7% para los diferentes modos de transporte. No obstante, el nuevo panorama económico nacional, obligó a la junta a revisar dicha cifra para reajustar el aumento.

“Fue necesario revisar y ajustar las tarifas de transporte público colectivo y masivo porque los precios de las canastas de costos se ven directamente afectados por esta alza tan importante del salario. Eso sin duda nos lleva a una revisión y ajuste de la tarifa del transporte público debido a que la tarifa está afectada por las nóminas de los conductores, por las prestaciones de servicio de quienes hacen los mantenimientos de los vehículos, de quienes los alistan y otra cantidad de insumos que directamente van ligados al salario mínimo”, explicó Paula Andrea Palacio Salazar, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Le puede interesar: Por ahora, no sube el precio: en Bello se suspendió la resolución que establecía el aumento de pasajes de transporte público