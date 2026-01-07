Delcy Rodríguez y su pareja libanesa: así es la vida del “empresario” con una fortuna de 500 millones de euros bajo la lupa

Con la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, el foco público se ha desplazado hacia su círculo más íntimo, donde destaca la figura de su pareja, Yussef Abou Nassif Smaili.
Aunque suele mantenerse alejado de los reflectores, su influencia y fortuna lo sitúan ahora en una posición de relevancia nacional como el nuevo “primer caballero”, como lo registra el medio mexicano Reporte Índigo, donde indican que Nassif Smaili, de 36 años y nacionalidad venezolana con ascendencia libanesa, mantiene un noviazgo oficial con Rodríguez desde el año 2017.
