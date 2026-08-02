Trump dice que habrá nuevas conversaciones con Irán tras aplazar ataques: “sabían la magnitud”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que este lunes empezarán nuevas negociaciones con Irán después de que decidiera no atacar al país islámico para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra. El mandatario estadounidense dijo a periodistas a bordo del Air Force One que las conversaciones abordarían la situación en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica que se ha convertido en un punto clave del conflicto. También dijo que el diálogo abarcaría, en última instancia, la desnuclearización de Irán. “Obviamente, no quieren ser atacados. Sabían la magnitud del ataque porque lo vieron formarse”, dijo Trump. Le puede interesar: Pacto nuclear de EE. UU. y Arabia Saudita y ataques en Irak: las claves de la nueva escalada con Irán Irán afirmó, por su parte, que estaría a punto de alcanzar un acuerdo con el país vecino de Omán sobre una nueva ruta a través del estrecho de Ormuz, donde un barco petrolero informó una explosión cercana el domingo, lo que refleja la volatilidad de esta ruta.

Antecedentes de la guerra

Washington y Teherán llevan en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, pero ha habido períodos de relativa calma gracias a negociaciones diplomáticas que, sin embargo, han sido intermitentes. Después de que volvieron los ataques el mes pasado, aumentó el temor de que los combates pudieran empeorar otra vez. Trump había amenazado con golpear a Irán “muy fuerte” y, según la prensa, evaluaba nuevos ataques, incluso contra infraestructuras energéticas. El presidente estadounidense dio marcha atrás en esa amenaza, al afirmar que el marco de un acuerdo ya estaba sobre la mesa. “Ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación. Comienza mañana (lunes) en la tarde”, dijo Trump a la AFP sin dar detalles del lugar del encuentro o de los participantes.

Mediación internacional para frenar un ataque masivo

Trump señaló, también, que tanto Irán como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar —los tres socios de Estados Unidos— le habían solicitado aplazar los ataques, que según él habrían sido “los más grandes desde la Segunda Guerra Mundial”. Los medios iraníes negaron que Teherán hubiera solicitado a Estados Unidos que no atacara, como insinuó Trump. Un acuerdo de alto el fuego anterior, que incluía la reapertura del estrecho de Ormuz, fracasó. Desde eso, Irán ha reforzado su control marítimo. El mandatario estadounidense aseguró al inicio del conflicto que la guerra era necesaria para hacer frente al programa nuclear iraní. Teherán, sin embargo, insiste en que su programa es exclusivamente de naturaleza civil.

Intentos por revivir el memorando de entendimiento sobre Ormuz

El parlamentario iraní Hassan Qashqavi, portavoz de la comisión de seguridad nacional del Parlamento, informó, también este domingo, que algunos mediadores intentaban revivir el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que se acordó en junio. Ese acuerdo no estaba concebido como un pacto de paz definitivo, sino como un paso previo hacia negociaciones sobre un acuerdo integral, aunque sí incluía disposiciones sobre Ormuz. “Ellos saben que la cuestión principal y, de hecho, la clave del asunto ahora mismo es el tema del estrecho de Ormuz, así que sí, hay un intercambio de puntos de vista”, dijo Qashqavi. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró en una publicación en X que “debemos esforzarnos por obligar al enemigo a mantenerse comprometido con lo que ha firmado”. Ormuz es uno de los puntos clave de la guerra. Antes de ella, había libre paso para todos los buques a través de ese estrecho, pero Irán lo cerró durante y ahora insiste en mantener el control y cobrar peajes, algo que los gringos rechazan. Le puede interesar: “Todo el mundo quiere vengarse”: iraníes entierran al ayatola en medio de bombardeos de EE. UU. Esa disputa desencadenó la reanudación de los ataques el mes pasado, ya que Teherán se negó a permitir que los barcos navegaran por cualquier ruta que no fuera una que bordease la costa iraní. Pero ya habría acuerdos adelantados por otro lado. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, declaró el domingo a la televisión estatal que estaría cerca un acuerdo con Omán, situado en el lado opuesto del estrecho, sobre una nueva ruta a través del mismo. “Estamos a punto de alcanzar un acuerdo sobre una ruta aceptable para ambas partes —ni la ruta del norte ni la del sur—, respetando los derechos soberanos de cada país y garantizando nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad”, declaró Baqaei en una entrevista en la televisión estatal. Insistió, no obstante, en que dicho acuerdo no implicaba la reapertura del estrecho, por donde transitaba en tiempos de paz una quinta parte de los hidrocarburos del mundo. Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)