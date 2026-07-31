Medicina Legal confirmó que restos hallados en Cali sí son de la bebé de María Camila Potosí

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este viernes 31 de julio que los restos biológicos de una bebé de ocho meses de gestación, hallados en zona boscosa de Cali, corresponden a la hija de María Camila Potosí, la joven de 21 años asesinada en la capital del Valle del Cauca y a quien sus allegados planeaban bautizar como Alahia.
La información fue ratificada públicamente por la Personería Distrital de Cali. “La Personería Distrital de Santiago de Cali lamenta profundamente la confirmación realizada por Medicina Legal de que el cuerpo hallado corresponde a la bebé Alahia, hija de María Camila Potosí”, informó el Ministerio Público.
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Y es que luego de que las autoridades realizaran los análisis científicos precisos para establecer plenamente la identidad de los restos encontrados este jueves 30 de julio en una zona boscosa de la capital del Valle -cerca del lugar donde anteriormente habían hallado el cuerpo sin vida de María Camila-, confirmaron que sí era la bebé.
Las autoridades pudieron dar con esa ubicación luego de rastrear diferentes videos de cámaras de seguridad y testimonios que permitieron dar con la zona y el punto exacto del hallazgo. La joven de 21 años fue hallada muerta en zona rural de La Buitrera, en Cali, y, sin el bebé en su interior, el pasado lunes 20 de julio.