Medicina Legal confirmó que restos hallados en Cali sí son de la bebé de María Camila Potosí

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este viernes 31 de julio que los restos biológicos de una bebé de ocho meses de gestación, hallados en zona boscosa de Cali, corresponden a la hija de María Camila Potosí, la joven de 21 años asesinada en la capital del Valle del Cauca y a quien sus allegados planeaban bautizar como Alahia. La información fue ratificada públicamente por la Personería Distrital de Cali. “La Personería Distrital de Santiago de Cali lamenta profundamente la confirmación realizada por Medicina Legal de que el cuerpo hallado corresponde a la bebé Alahia, hija de María Camila Potosí”, informó el Ministerio Público. Le puede interesar: El desgarrador relato de la madre de María Camila Potosí: “Quisiera guardar la esperanza de que no fuera la bebé” Y es que luego de que las autoridades realizaran los análisis científicos precisos para establecer plenamente la identidad de los restos encontrados este jueves 30 de julio en una zona boscosa de la capital del Valle -cerca del lugar donde anteriormente habían hallado el cuerpo sin vida de María Camila-, confirmaron que sí era la bebé. Las autoridades pudieron dar con esa ubicación luego de rastrear diferentes videos de cámaras de seguridad y testimonios que permitieron dar con la zona y el punto exacto del hallazgo. La joven de 21 años fue hallada muerta en zona rural de La Buitrera, en Cali, y, sin el bebé en su interior, el pasado lunes 20 de julio.

El engaño y la desaparición

El caso, calificado por las autoridades locales como uno de los hechos de violencia de género más aberrantes registrados en la ciudad, comenzó a gestarse cuando una mujer identificada como Yulieth se acercó a María Camila Potosí. Según las investigaciones, la mujer se ganó la confianza de la víctima asegurándole que también se encontraba en estado de gestación, a pesar de que su expareja declaró posteriormente que ella ya había simulado embarazos en el pasado. María Camila Potosí contaba con ocho meses de embarazo y tenía proyectado el nacimiento de su primera hija para las primeras semanas de agosto. La última vez que se le vio con vida fue el pasado 16 de julio, en compañía de Yulieth, quien la transportó en una motocicleta por los barrios Polvorines y Meléndez, situados en la comuna 18 de la ladera suroccidental de Cali.

Desaparecida el 16 de julio tras abordar una motocicleta, la joven de 21 años fue brutalmente asesinada y despojada de la bebé que esperaba. FOTO: Tomada de redes sociales y captura de video

Entérese: Así le siguieron el rastro a los cinco señalados por el crimen de María Camila Potosí para capturarlos Cuatro días después de su desaparición, el 20 de julio, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de la joven a orillas del río Meléndez, precisamente a la altura del kilómetro 3 del corregimiento de La Buitrera. En el sitio de la inspección técnica se constató que a la víctima le habían extraído a la bebé del vientre. Posterior a este hallazgo, los restos de la menor fueron ubicados en la zona boscosa aledaña al lugar del crimen y, tras cotejar los análisis, Medicina Legal confirmó este viernes 30 de julio por medio de la Personería Distrital que sí eran de la bebé que se llamaría Alahia.

La captura de los presuntos responsables, entre ellos Yulieth

Tras diez días de investigaciones articuladas, la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación reportaron este 30 de julio la captura de Yulieth, señalada como la principal sospechosa por ser la última persona que tuvo contacto con la víctima. En el mismo operativo judicial se concretó la detención de otros cuatro hombres, quienes presuntamente integran la estructura delincuencial denominada ‘Los Santa’, organización dedicada al homicidio y al microtráfico en la comuna 18 de Cali. La Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional y unidades de la Sijin, ejecutó las órdenes de captura mediante diligencias de allanamiento y registro realizadas en Cali y Tuluá, como parte de la investigación para esclarecer el crimen. Los detenidos serán presentados ante jueces de control de garantías para el proceso de judicialización.

María Camila Potosí Gómez celebrando junto a su pareja el “babyshower” de su bebé Alahia. FOTO: Tomada de redes sociales

Durante los operativos, las autoridades incautaron teléfonos celulares y dos motocicletas. Entre los vehículos se encuentra la motocicleta que aparece en las grabaciones de cámaras de seguridad obtenidas durante la investigación, elemento que hará parte del material probatorio dentro del proceso. También le puede interesar: Atención: Autoridades habrían encontrado muerta a la bebé de María Camila Potosí Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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