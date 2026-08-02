“Nos hizo mucho daño como familia”: exesposa de Petro habló de “humillaciones” de Verónica Alcocer

Volvieron a circular declaraciones de Mary Luz Herrán, exesposa del presidente saliente Gustavo Petro, cuando dijo que la primera dama Verónica Alcocer “le ha hecho mucho daño” a la familia Petro Herrán; es decir, a uno de los matrimonios del mandatario con quien tuvo a sus hijos Andrea y Andrés.
Esto, justo después de que Semana reveló audios de la amiga de Alcocer, Eva Ferrer, con afirmaciones sobre presuntas entregas de dinero durante la campaña Petro 2022, supuestos testaferros, recursos públicos cuyo destino desconoce, pagos para operaciones digitales y la influencia que, según Ferrer, ejercía Alcocer sobre algunas entidades del Estado.
“Después lo diremos”, dijo Herrán en entrevista con la periodista Eva Rey. Con respecto a si “metió cizaña” o generó discordia entre los hijos de los diferentes matrimonios de Petro, Herrán dijo que “muchísimo”. Cabe recordar que se conocieron en 1988, cuando hacían parte de la guerrilla del M-19 y tenía el alias de Andrés, de ahí el nombre de uno de sus hijos.
Alcocer también habría puesto obstáculos para que la expareja de Petro se lanzara a un cargo público por el Pacto Histórico, según dijo. “A mí como mujer política me hizo mucho daño. Fue de las que no permitió que yo tuviera un proceso en la lista del Pacto Histórico en las elecciones anteriores. Metió la mano horrible”, dijo.
Hoy, Petro y Alcocer también están separados, aunque ella conserva su título de primera dama hasta este viernes 7 de agosto, que se posesiona Abelardo de la Espriella.
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