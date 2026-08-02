“Nos hizo mucho daño como familia”: exesposa de Petro habló de “humillaciones” de Verónica Alcocer

Volvieron a circular declaraciones de Mary Luz Herrán, exesposa del presidente saliente Gustavo Petro, cuando dijo que la primera dama Verónica Alcocer “le ha hecho mucho daño” a la familia Petro Herrán; es decir, a uno de los matrimonios del mandatario con quien tuvo a sus hijos Andrea y Andrés. Esto, justo después de que Semana reveló audios de la amiga de Alcocer, Eva Ferrer, con afirmaciones sobre presuntas entregas de dinero durante la campaña Petro 2022, supuestos testaferros, recursos públicos cuyo destino desconoce, pagos para operaciones digitales y la influencia que, según Ferrer, ejercía Alcocer sobre algunas entidades del Estado. “Después lo diremos”, dijo Herrán en entrevista con la periodista Eva Rey. Con respecto a si “metió cizaña” o generó discordia entre los hijos de los diferentes matrimonios de Petro, Herrán dijo que “muchísimo”. Cabe recordar que se conocieron en 1988, cuando hacían parte de la guerrilla del M-19 y tenía el alias de Andrés, de ahí el nombre de uno de sus hijos. Alcocer también habría puesto obstáculos para que la expareja de Petro se lanzara a un cargo público por el Pacto Histórico, según dijo. “A mí como mujer política me hizo mucho daño. Fue de las que no permitió que yo tuviera un proceso en la lista del Pacto Histórico en las elecciones anteriores. Metió la mano horrible”, dijo. Hoy, Petro y Alcocer también están separados, aunque ella conserva su título de primera dama hasta este viernes 7 de agosto, que se posesiona Abelardo de la Espriella. Le puede interesar: “Verónica tiene de testaferros a varios primos. Es una banda de criminales”: Eva Ferrer, amiga de Alcocer, habla de supuesta red de corrupción

La supuesta exclusión de los hijos en la campaña de 2022

Herrán habló de que Alcocer habría dado la orden de que los hijos de su matrimonio no habrían podido salir en piezas publicitarias de la campaña de 2022. “Cuando la publicidad de Petro candidato para el 2022, dio la orden de que mis hijos no podían salir en la publicidad con el padre, solo ella con sus hijos. Ustedes han visto cómo han estado relegados, y todo fue por orden de ella que no podían figurar en nada”. Los hijos que sonaron en estos años fueron Sofía y Antonella, hijas de Verónica, Andrés, también de ese matrimonio, y Nicolás, el exdiputado del Atlántico que enfrenta una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por hechos ocurridos en el marco de la campaña Petro 2022. Volviendo a las declaraciones de Herrán, dijo que lo que más le ha dolido por parte de Alcocer ha sido “humillar” a sus hijos.

Supuestas exclusiones y humillaciones en Casa de Nariño

Según Herrán, Petro “no ha sabido” de esos episodios, aunque ella mencionó uno en concreto: “Cuando fui con mi hija a Palacio y ella (Verónica) se dio cuenta, pues el presidente dijo ‘los invitamos a almorzar’, y ella dio la orden de que teníamos que irnos de Palacio porque ‘era su casa’ y estaba con la hija del presidente, que ahí no podíamos estar”, narró. A su vez, dijo que “fue una humillación terrible, la seguridad no sabía qué hacer. Mi hija dijo ‘ni m(sic), pues nos vamos’, porque Andrea es así. Petro no sabía y dio la orden de que nos quedáramos para almorzar. (Pero ella dijo) que nosotros no podíamos estar en Palacio porque ella era la señora, ama y dueña de la casa”. Y agregó que las mujeres “son así cuando ven que otra es mejor”, y que Alcocer “le ha tenido celos, no de que Petro vuelva conmigo, sino de que yo soy una mujer política. Ella siempre ha querido maltratarme y humillarme y es algo que yo nunca había dicho a las cámaras, pero uno no puede estar callando toda la vida. Ha sido muy duro con ella”.

Críticas por el caso de las hermanas Guerrero

Además de los audios revelados por Semana, estas declaraciones se conocen unos días después de que Herrán fuera crítica por la defensa de Petro con Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero, señaladas de integrar una presunta red que cobraba millonarias sumas a empresarios con la promesa de facilitar contratos en varias entidades del Estado. “Te he apoyado en el 99% de tus aciertos y desaciertos. Te he apoyado hasta en medio de tus olvidos. Hoy es imposible apoyarte cuando tú mismo me decías que es la razón la que está por encima del corazón, que debíamos separar lo personal de lo político”, escribió. Le puede interesar: Nuevos detalles sobre vínculo entre amigos de Petro y Alcocer con petroleros en tiempos de Maduro En el mensaje, Herrán recordó los sacrificios que, según ella, hicieron quienes acompañaron el proyecto político de Petro durante décadas y aseguró que “si las Guerrero deben pagar por sus actos, que lo hagan. No defiendas lo indefendible”. También sostuvo que “las luchas de todos no pueden quedar lapidadas por acciones inmaduras e irresponsables de jóvenes que se aprovecharon de ti y de varios cercanos”, y concluyó que “las acciones y los errores se deben reconocer”. Bloques Preguntas Frecuentes (FAQ)