“No vengo a retirarme, vengo a seguir ganando títulos con Nacional”: Franco Armani en entrevista con El Colombiano previo al juego contra Jaguares

Franco Armani regresó a Atlético Nacional con la misma mentalidad que lo convirtió en uno de los grandes ídolos de la historia verdolaga: ganar. En conversación con EL COLOMBIANO, el arquero argentino habló de su evolución tras conquistar América, el mundo y múltiples títulos con River Plate y la Selección Argentina, explicó por qué no considera este regreso como un retiro. Analizó el presente del club, elogió el proyecto de Lucas González y reveló cómo vive este nuevo desafío junto a su familia en Medellín.

¿Qué tiene de diferente el Franco Armani que se fue de Atlético Nacional al que hoy regresa?

“Vuelvo con mucha más experiencia y madurez. Me tocó jugar en la Selección Argentina, compartir con los mejores jugadores del mundo y vivir experiencias únicas, como estar al lado de Lionel Messi. Todo eso me dejó un aprendizaje enorme que ahora quiero transmitirles a los jugadores más jóvenes. Regreso con la misma ilusión de siempre y con muchas ganas de seguir compitiendo”.

Mucha gente cree que este regreso significa el final de su carrera. ¿Es así?

“No, para nada. Yo no vengo a retirarme en Nacional. Vengo a seguir ganando títulos. Nunca fui un futbolista conformista y esa mentalidad no ha cambiado. Esta camiseta exige estar siempre en lo más alto y esa sigue siendo mi motivación”.

¿Qué encontró diferente en el club después de tantos años?

“Me encontré con un Nacional muy cambiado, especialmente en infraestructura. Todo ha evolucionado para bien y eso habla del crecimiento del club. También fue muy lindo reencontrarme con compañeros como Alexis Henríquez y con muchos de los que compartimos la Copa Libertadores de 2016. Son recuerdos que siempre estarán presentes”.

¿Cómo fue para su familia, especialmente para Valentino, dejar Argentina y venir a la ciudad de Medellín?

“Fue un poco difícil porque él ya tenía su colegio, sus amigos y sus actividades. Pero los niños se adaptan rápido. El día de mi presentación entró al estadio con una sonrisa enorme y verlo feliz me dejó muy tranquilo. Ya conoció el colegio donde estudiará y quedó encantado. Estoy seguro de que será muy feliz acá”.

¿Qué impresión le dejó el actual plantel de Atlético Nacional?

“Me encontré con un grupo excelente, primero como personas y después como futbolistas. Hay una mezcla muy buena entre jugadores jóvenes y experimentados. Mi papel será acompañarlos, aconsejarlos y compartirles todo lo que aprendí durante mi carrera”.

Su liderazgo parece mantenerse intacto. ¿Cómo asume ese rol dentro del grupo?

“En River tuve la oportunidad de ser capitán y eso también me dio mucha experiencia. Quiero ayudar para que los muchachos se sientan cómodos, aprendan y crezcan. Siempre he sido una persona abierta y haré todo lo que sea necesario para que el grupo esté bien”.

¿Qué opinión tiene del trabajo que está realizando Lucas González?

“Me ha dejado muy buenas sensaciones. Tiene una idea de juego muy clara y sabe hacia dónde quiere llevar al equipo. Los jugadores lo entendemos y vamos todos por el mismo camino. Eso genera tranquilidad y confianza para buscar los objetivos”.

¿Qué significa volver a encontrarse con la afición de Nacional?

“Es un cariño que siempre sentí, incluso cuando estaba en Argentina. Cada vez que venía a Medellín recibía el afecto de la gente. Estoy muy agradecido y espero devolverles ese cariño con títulos y buenas actuaciones.”

El hincha está ansioso por la llegada de refuerzos. ¿Qué mensaje le envía?

“La dirigencia está trabajando, pero el hincha debe estar tranquilo porque ya hay un gran plantel para competir. Nosotros vamos a dejar todo en la cancha para conseguir los objetivos. También les pido que nos acompañen, que se abonen y llenen el estadio, porque su apoyo siempre ha sido fundamental para Atlético Nacional”.

Después de ganar prácticamente todo en el fútbol, ¿cómo mantiene el hambre de seguir compitiendo?

“Nunca me relajé. A lo largo de mi carrera conseguí muchos títulos, pero jamás me conformé. Hoy llego con la misma ilusión de siempre. Nacional exige salir campeón y esa es nuestra meta. Queremos pelear la Liga, la Copa y clasificar a la Copa Libertadores del próximo año”.

Ha trabajado con entrenadores de mucho prestigio. ¿Qué destaca de Lucas González?

“Uno siempre aprende de todos los técnicos. Lucas tiene conceptos muy claros y una idea moderna del fútbol. A pesar de la experiencia que uno tenga, siempre hay cosas nuevas por aprender y eso también me motiva”.

¿Piensas en convertirte en director técnico cuando termine su carrera?

“Hoy no. En este momento solo quiero disfrutar de seguir jugando al fútbol. Me siento muy bien física y mentalmente. Si hoy tuviera que elegir un camino para el futuro, me inclinaría más por ser entrenador de arqueros. Después veremos qué pasa cuando llegue el momento del retiro”.

¿Qué significa reencontrarse con René Higuita?

“Es un privilegio enorme. Siempre mantuvimos el contacto y volver a trabajar con él es muy especial. Sus consejos sirven muchísimo y además es una gran persona. Todo lo que hizo por el fútbol merece admiración y hay que aprovechar cada momento para aprender de alguien como René”.

¿Cuál ha sido el secreto de una carrera tan exitosa?

“La humildad, el sacrificio y el trabajo diario. Nunca me di por vencido, incluso en los momentos difíciles. Siempre creí que el esfuerzo constante es el camino para conseguir grandes cosas y esa filosofía es la que me ha acompañado durante toda mi carrera”.

Compartió vestuario con Lionel Messi en la Selección Argentina. ¿Qué aprendizaje le dejó esa experiencia?

“Estar al lado de Messi fue un privilegio muy grande. Compartir con los mejores jugadores del mundo te enseña muchísimo, tanto dentro como fuera de la cancha. Esa experiencia me hizo crecer como futbolista y como persona, y hoy quiero transmitir todo ese aprendizaje a los jóvenes de Nacional”.

En su carrera también hubo momentos complicados. ¿Qué enseñanza le dejaron?

“Nunca me di por vencido. Hubo momentos difíciles, pero siempre seguí trabajando con humildad y sacrificio. Esa perseverancia fue la que me permitió alcanzar los objetivos que soñaba”.

Si pudiera resumir este regreso en un mensaje para la hinchada, ¿qué les diría?