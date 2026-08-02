Preocupación por la salud de Eduardo Emilio Vilarete, el samario goleador del fútbol colombiano

El delantero samario Eduardo Emilio Vilarete Fernández, quien fue goleador en el fútbol colombiano y pasó por varios equipos del país, está viviendo momentos difíciles por su salud y este lunes será sometido a una cirugía para amputarle su pierna izquierda.

Actualmente, con 73 años de edad, el delantero que pasó por equipos como Bucaramanga, Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Deportes Tolima, y también jugó en el exterior en el Deportivo Quito, Liga de Quito y el Audaz de Ecuador, también alcanzó a jugar en Deportivo Pacífico de Perú, está pasando por momentos difíciles con su salud.

Con Atlético Nacional fue campeón en dos ocasiones en 1976 y 1981, siendo el goleador del equipo y del torneo en 1981 con 24 anotaciones, por ello, fue llamado a la Selección Colombia y estuvo en la Copa América de 1979 y las Eliminatorias a los mundiales de 1978 y 1982.

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Su paso por el Verde fue tan exitoso que en 2017 hizo parte de las leyendas que en 2017 recibieron un homenaje en medio de la celebración de los 70 años del club y en esa ocasión estaba pleno de salud y logró compartir con varios compañeros de su época.

Pero la vida le cambió hace unos meses a Vilarete, quien, según publicó Gol Caracol, le descubrieron un sarcoma (tipo de cáncer que se origina en los tejidos blandos del cuerpo) en su pierna izquierda y por lo cual tendrán que amputarle su extremidad.

Vilarete quien se desempeña como cazatalentos del Unión Magdalena, tendrá que someterse a esa cirugía, tras una evaluación que hicieron los galenos, y con el fin de prolongar su vida y acabar con el sarcoma que lo está afectando.

Gol Caracol publicó que, Angélica Vilarete, hija del delantero les confirmó que “en una primera intervención se removió el tumor y se realizó una reconstrucción con cirugía plástica; pero desafortunadamente, durante la recuperación, reapareció más agresivo en el mismo punto”.

Debido a esta novedad, los médicos realizaron una junta en la que determinaron que la opción más viable para salvar su vida es la amputación de su pierna desde 5 centímetros arriba de su rodilla y afortunadamente, Vilarete aceptó y por ello, este lunes, le harán la intervención.

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Mientras ha estado hospitalizado, Vilarete ha recibido la visita de amigos del fútbol como el técnico Alberto Gamero, quien es uno de los que ha estado pendiente de la evolución de la salud del delantero.

La familia de Eduardo ha manifestado que el proceso no ha sido fácil y que es más complicado, ya que la labor del exjugador es estar en los campos trabajando con los nuevos talentos, algo que no podrá seguir haciendo, o por lo menos, no como ha estado acostumbrado, él metido en el campo liderando los trabajos con la pelota.

Lo importante es que Vilarete espera acabar con la enfermedad que lo ha tenido, los últimos tres meses, de cita en cita y hospitalizado, buscando una manera de tratar su enfermedad.

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