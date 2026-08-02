Quedó completo el gabinete de Abelardo: nombró a Claudia Benavides como ministra de Ciencias

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a Claudia Benavides Salazar como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Era la única que le faltaba para completar el gabinete, por lo que ahora está completo. Contó que “se inscribió en la plataforma de cazatalentos” y que de allí la seleccionó sin conocerla.
“Sin haberla visto nunca en mi vida, salió su nombre y después de dos entrevistas que le hice, decidí nombrarla ministra”. Y la definió como una “nunca” de los que tanto mencionó en campaña.