Entre cantos y oraciones: así fue el retiro espiritual de De la Espriella y su gabinete

El presidente electo Abelardo de la Espriella organizó un retiro espiritual para todo su gabinete durante este fin de semana, el último que tienen como gobierno electo antes de posesionarse este viernes 7 de agosto.

“En este retiro espiritual he reafirmado una convicción: para construir una gran Nación hay que poner a Dios en el centro de cada decisión”, dijo De la Espriella en sus redes sociales.

Desde que lanzó su candidatura, De la Espriella hizo de Dios y la fe uno de sus principales símbolos de campaña, lo que, según este espacio, querrá mantener a lo largo del gobierno.

En sus redes sociales compartió un video con los diferentes integrantes designados de su gobierno. Allí se ven cajas con Biblias con carátulas adaptadas, en su línea gráfica, a la imagen de Defensores de la Patria, el movimiento político del presidente electo.

En esa pieza audiovisual puso de fondo una versión de la canción “Aleluya” cantada por él, grabada hace más de cinco años. Por esto último, esa misma versión fue utilizada en campaña por De la Espriella para justificar que se había convertido años antes de querer ser presidente, como algunos insinuaron. Porque cabe recordar que el abogado era ateo.

“Nada importante se hace solo, para realmente importantes es necesario un gran equipo como el que estamos conformando. Estoy tocado por el Espíritu Santo porque he escogido a grandes colombianos que harán posible la patria milagro”, dijo De la Espriella en el retiro.