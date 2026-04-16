¿Venganza por careo con el Papa? Donald Trump canceló contrato con Iglesia en Miami para atender a niños migrantes

El Gobierno de Donald Trump decidió cancelar un contrato millonario con una organización benéfica de la Iglesia Católica en Miami (Florida) encargada de albergar y cuidar a niños migrantes no acompañados, poniendo fin a una relación que se había mantenido durante más de seis décadas. Lea aquí: Trump anuncia que Israel y Líbano acordaron alto el fuego de 10 días La medida fue adoptada por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), entidad adscrita al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que resolvió terminar el acuerdo con la oficina local de Catholic Charities. Este convenio se remontaba a los años en que comenzaron a llegar los primeros exiliados cubanos al sur de Florida, consolidándose con el tiempo como un modelo de atención para menores migrantes en Estados Unidos. El arzobispo de la Arquidiócesis de Miami, Thomas Wenski, confirmó la decisión en declaraciones recogidas por el Miami Herald, en las que lamentó que el Gobierno haya puesto fin de manera abrupta a una colaboración histórica. Según explicó, los programas dirigidos a menores no acompañados eran ampliamente reconocidos por su calidad y servían de referencia para otras organizaciones en el país.

El arzobispo Thomas Wenski advirtió que el cierre del programa dejará sin atención a menores migrantes y pondrá fin a más de 60 años de trabajo. Redes sociales.

“El Gobierno de Estados Unidos ha decidido abruptamente poner fin a más de 60 años de relación”, señaló el prelado, quien advirtió además que la pérdida de financiación obligará al cierre de estos servicios en un plazo aproximado de tres meses. La decisión podría dejar sin atención a decenas de menores migrantes que dependen de estos programas para su cuidado y protección mientras se resuelve su situación migratoria. Conozca: ¿Tendrá consecuencias para Trump el ataque que le hizo al papa León XIV? El cierre del contrato se produce en medio de un clima de tensión entre la administración Trump y la Iglesia Católica, especialmente con el papa León XIV. En los últimos días, el mandatario ha lanzado críticas directas contra el pontífice, a quien calificó como “débil frente al crimen” y cuestionó por sus posturas en temas de política internacional, particularmente en relación con Irán y Venezuela.

El papa León XIV ha mantenido posturas críticas frente a decisiones del Gobierno estadounidense, en medio de crecientes tensiones. FOTO: Getty.

A través de su red social Truth Social, Trump instó al papa a enfocarse en su papel religioso y no intervenir en asuntos políticos, asegurando que sus declaraciones estarían perjudicando a la Iglesia. Las tensiones escalaron aún más luego de que el presidente publicara una imagen aparentemente generada con inteligencia artificial en la que se le representa como Jesucristo realizando una curación. Le puede interesar: El papa León XIV mueve ficha latina: el nuncio en Colombia asume un poderoso cargo en el Vaticano Por su parte, León XIV respondió señalando que no teme a la administración estadounidense y que continuará pronunciándose en favor de la paz. Sin mencionar directamente a Trump, el pontífice también calificó como inaceptables ciertas posturas y animó a los fieles a comunicarse con sus representantes políticos para promover iniciativas orientadas a la reconciliación. En este contexto, la cancelación del contrato con Catholic Charities no solo marca un cambio en la política migratoria del Gobierno, sino que también refleja el deterioro de la relación entre la Casa Blanca y sectores clave de la Iglesia Católica en Estados Unidos.

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