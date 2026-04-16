¿Venganza por careo con el Papa? Donald Trump canceló contrato con Iglesia en Miami para atender a niños migrantes

El Gobierno de Donald Trump decidió cancelar un contrato millonario con una organización benéfica de la Iglesia Católica en Miami (Florida) encargada de albergar y cuidar a niños migrantes no acompañados, poniendo fin a una relación que se había mantenido durante más de seis décadas.
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La medida fue adoptada por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), entidad adscrita al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que resolvió terminar el acuerdo con la oficina local de Catholic Charities. Este convenio se remontaba a los años en que comenzaron a llegar los primeros exiliados cubanos al sur de Florida, consolidándose con el tiempo como un modelo de atención para menores migrantes en Estados Unidos.
El arzobispo de la Arquidiócesis de Miami, Thomas Wenski, confirmó la decisión en declaraciones recogidas por el Miami Herald, en las que lamentó que el Gobierno haya puesto fin de manera abrupta a una colaboración histórica. Según explicó, los programas dirigidos a menores no acompañados eran ampliamente reconocidos por su calidad y servían de referencia para otras organizaciones en el país.