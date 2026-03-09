El reloj de la discordia: polémica por presunto costoso accesorio Cartier de Verónica Alcocer tras su reaparición pública

Tras meses de distancia pública y los rumores de una presunta ruptura sentimental con el presidente Gustavo Petro, la reaparición de Verónica Alcocer en la jornada electoral de este domingo 8 de marzo desató una nueva polémica en redes sociales. Le puede interesar: Esta es la suma en contratos de la mejor amiga de Verónica Alcocer con el Gobierno Petro El foco de la controversia no fue solo el mensaje político de su retorno, sino el sofisticado reloj que lucía en su muñeca, identificado por los internautas como una pieza de alta gama. Por eso, lo que debía ser una imagen de unidad institucional en las urnas terminó eclipsado por un accesorio de lujo.

Este sería el pregunto reloj de marca Cartier que llevaba puesto Verónica Alcocer al momento de votar. FOTO: Tomada de las redes sociales de Verónica Alcocer.

El costo del lujo bajo la lupa: no sería la primera polémica

La polémica en plataformas digitales principalmente se basó —como ya ha sucedido en otros casos— en el valor del reloj que llevaba la primera dama, que rápidamente apuntó que al parecer sería de la marca Cartier, específicamente el modelo Ballon Bleu. Según las descripciones del fabricante en su página web, el precio internacional de esta pieza oscila entre los 26 millones y 90 millones de pesos colombianos, dependiendo de la configuración y los materiales elegidos para armarlo. La discusión sobre el valor del objeto escaló al conocerse que en este tipo de accesorios existen variantes con incrustaciones de piedras preciosas, como “61 pequeños diamantes”. En dichos casos, el costo se sitúa en la franja más alta del rango, compitiendo con el modelo de 128 millones de pesos que incluye un pulso de cuero color caramelo.

Así son los relojes en la página web de Cartier. FOTO: Tomada de las redes sociales de Verónica Alcocer y la página web de Cartier.

Aunque claramente no existe un registro oficial que identifique con absoluta certeza la referencia exacta del accesorio, la similitud visual fue suficiente para encender el debate, nuevamente, sobre los gastos y lujos de la primera dama. El reloj no fue el único elemento bajo los comentarios de los usuarios. La camisa elegida por Alcocer para acompañar al mandatario también generó suspicacias, al ser vinculada con un diseño de la venezolana Carolina Herrera. Esta prenda, que en el portal oficial de la marca presenta un costo de más de un millón 400 mil pesos colombianos, reforzó las dudas de los detractores sobre el origen de los recursos para adquirir artículos de lujo en un contexto de austeridad gubernamental.

No es la primera vez que la primera dama genera polémica por sus accesorios o forma “costosa” de venir. FOTO: Tomada de las redes sociales de Verónica Alcocer y la página web de Cartier.

A pesar de todo esto, no sería la primera vez que Verónica Alcocer se ve envuelta en este tipo de críticas o señalamientos sobre su costosa forma de vestir. El interrogante que genera esto en los ciudadanos es: “¿De dónde saca el dinero?”, expresaron en redes. A continuación, los más recientes antecedentes. Durante su estancia prolongada en Estocolmo, Suecia, la figura de Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, se convirtió en foco de controversia hace unas semanas tras una investigación del medio sueco Expressen, uno de los tabloides más leídos del país nórdico con una larga tradición informativa. El periódico publicó que Alcocer vivía una vida de lujo en la capital sueca. Según Expressen, la primera dama colombiana asistía a clubes privados y eventos sociales donde se codeaba con figuras de la élite económica, lo que encendió dudas respecto al origen y financiamiento de ese estilo de vida, especialmente dada la inclusión de su nombre —junto al del presidente Gustavo Petro y otros miembros de su entorno— en la llamada Lista Clinton.

El medio sueco advirtió que Alcocer habría cambiado de residencia a una zona de Estocolmo con el piso cuadrado más caro. Destacaron una chaqueta que usaba Verónica, valorada en 1.590 euros (casi 7 millones de pesos). Se trata de una chaqueta de invierno de la marca de moda italiana Romagna Furs, cuyo valor es de 1.590 euros (según su página web), que, de acuerdo con la tasa de cambio en ese tiempo, serían 6.993.943 de pesos colombianos. Esa prenda contaba con un diseño exclusivo de un pueblo tradicional italiano que, de acuerdo con la marca, está fabricado con piel de “borreguito”.

Unidad política frente a rumores de separación

La presencia de la primera dama junto a Petro y sus hijas marcó un quiebre tras semanas de especulación sobre su matrimonio. El jefe de Estado había reconocido semanas atrás que la relación no atravesaba su mejor momento legal. Pese a que Alcocer ha impulsado una agenda de justicia social y protección a la niñez en medio de su trabajo como primera dama del país, la tensión entre ese discurso y la percepción de opulencia intensificó la crítica.