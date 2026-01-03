x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

“Estaba en una fortaleza y su casa tenía puertas de acero”: Trump dio detalles sobre la detención del dictador Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos reconoció haber visto la captura de Nicolás Maduro y la comparó con un show televisivo. La luz verde para capturar al dictador ya se había dado días atrás.

  • Donald Trump dio detalles sobre la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Fotos: AFP y Getty
    Donald Trump dio detalles sobre la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Fotos: AFP y Getty
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 9 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que el líder venezolano Nicolás Maduro fue capturado en una “fortaleza” altamente custodiada, y agregó que ningún estadounidense murió en la operación.

“Estaba en una fortaleza”, dijo Trump a Fox News en una entrevista telefónica. y dio detalles del lugar.

En contexto: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas

“Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró”, agregó el mandatario republicano.

“Estábamos preparados con sopletes enormes para atravesar el acero, pero no los necesitábamos”, concluyó el presidente estadounidense.

La operación que fue realizada este 3 de enero pudo realizarse días atrás, así lo informó Trump en la entrevista con el medio estadounidense.

El republicano confirmó que había dado luz verde para la operación para capturar a Maduro hace cuatro días, sin embargo, por cuestiones climáticas esta se retrasó hasta este sábado.

Sobre la operación, aplaudió que “no hubiera habido muertos”, dijo, y agregó que “un par de chicos fueron alcanzados, pero regresaron y se supone que están en muy buena forma”.

Además, informó que vio la captura de Maduro “en directo”. “La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, le dijo al mismo medio anteriormente citado.

“Lo vi, literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad, la violencia...”, subrayó el mandatario norteamericano.

A su vez, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, expresó en su cuenta de X que Trump “ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo este proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos”.

También, el secretario de Estado, Marco Rubio, reeditó un mensaje en redes sociales de principios de este año en el que dijo que Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela después de unas elecciones que, según los observadores internacionales, estuvieron plagadas de irregularidades.

Para Donald Trump, el ataque a Venezuela es una señal de que el régimen de Maduro “no nos van a mandar” y reconoció que las fuerzas estadounidenses estaban listas para una “segunda oleada” de ataques en el país sudamericano.

Siga leyendo: Ella es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro y primera combatiente del chavismo

Temas recomendados

Narcotráfico
Internacional
Dictaduras
Política internacional
Crisis en Venezuela
Relaciones internacionales
Delitos
Relaciones diplomáticas
Cartel de los Soles
Dictadura
Captura de Nicolás Maduro
Bombardeos en Venezuela
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida